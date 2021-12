In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 3 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la dodicesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento, vediamo chi sono.

Domenica In: anticipazioni ospiti temi e argomenti del 5 dicembre 2021, dodicesima puntata

Ospite in studio da Zia Mara, il mitico “nonno Libero” della fiction campione di ascolti di qualche anno fa, “Un medico in famiglia”. L’attore che per molti anni lo ha interpretato è il popolare attore pugliese, Lino Banfi che si racconterà tra carriera e vita privata; in studio con lui anche la figlia Rosanna Banfi.

Sarà poi la volta dell’attrice Francesca Neri che interverrà per presentare il suo romanzo autobiografico ‘Come carne viva’ nel quale racconta il difficile percorso che ha dovuto affrontare in questi anni per superare una malattia cronica che le provocava forti dolori.

Spazio Ballando con le Stelle a Domenica In il 5 dicembre 2021

Alvise Rigo impegnato come concorrente nello show ‘Ballando con le stelle’ sarà in studio per raccontare la sua vita da sportivo e come dai campi di rugby sia riuscito ad approdare allo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Per il talk su ‘Ballando con le stelle’ protagonisti in studio:

Memo Remigi,

Banca Gascoigne e Federico Lauri,

oltre agli opinionisti

Guillermo Mariotto,

Alba Parietti,

Rita Dalla Chiesa

La signora Rossella Erra

Bobby Solo si esibirà nella interpretazione di alcuni successi di Johnny Cash, cantante blues degli anni ’70, oltre a cantare con la sua band alcune delle sue hit più conosciute.

Appuntamento fisso con Pierpaolo Pretelli a Domenica In

Prosegue il gioco de ‘Il Musichiere di Domenica In’ con l’esibizione di Pierpaolo Pretelli da ‘Tale e Quale Show’ nel balletto aspirato al musical ‘Priscilla’.

Infine Carlo Conti si collegherà dall’Antoniano di Bologna per presentare la finale della 64^ edizione dello ‘Zecchino d’Oro’ in onda domenica 5 dicembre su Rai1 a partire dalle ore 17.20.

Appuntamento quindi con Domenica In, il prossimo 5 dicembre 2021 a partire dalle ore 14 sulle frequenze della Tv di Sato con la spumeggiante Mara Venier.