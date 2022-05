Dopo la festa di venerdì 27 maggio di Domenica In che ha registrato ottimi dati di ascolto, esattamente il 19% di share, eccoci arrivati alle anticipazioni della trentasettesima puntata del contenitore pomeridiano della domenica della tv di stato del 29 maggio 2022.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti della trentasettesima puntata del 29 maggio 2022

Stando alle anticipazioni in nostro possesso, quella di domenica 29 maggio sarà una puntata ricchissima che farà felici molti. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma è in arrivo infatti un protagonista d’eccezione: il cantautore Renato Zero. Il pubblico che segue fedelmente Zia Mara, è da tempo che chiede che il cantante romano, fosse ospite di Domenica In. Ed ecco quindi esaudito il desiderio di molti: Renato Zero sarà ospite di Mara Venier che il prossimo 30 settembre compirà 72 anni e festeggerà nel contempo 55 anni di carriera.

Un cantautore che ha fatto la storia della musica italiana con una personalità a volte eccessiva ma mai ingombrante. Non solo per le canzoni e le parole dei testi ma anche per il suo modo di essere: sempre sopra le righe, un passo avanti agli altri e sempre con qualcosa di nuovo da dire e da raccontare. Istrionico e carismatico, Renato Zero ha saputo conquistare il cuore di molti suoi fan che da ben 55 anni lo seguono con affetto immutato coinvolgendo quasi tre generazioni.

Renato Zero ospite della nuova puntata di Domenica In del prossimo 29 maggio 2022

Per festeggiare i suoi 72 anni Renato Zero porterà in scena dei concerti live che avranno il titolo di “Zerosettanta”. Le date dei concerti che si terranno a settembre sono: il 23, 24, 25, 30 settembr e, a cui si aggiunge una nuova data, il primo di ottobre, visto il sold out delle prime quattro.

Renato Zero si racconterà all’amica Mara Venier in una lunga chiacchierata tra carriera e vita privata. Una vita costellata di successi professionali e anche qualche delusione ma sempre nella corsia di sorpasso. Riascolteremo anche molti dei suoi più grandi successi che hanno fatto sognare e riflettere milioni di fans.

Tutti gli altri ospiti di Domenica In del 29 maggio 2022

Si cambia poi completamente registro e sarà ospite in studio lo scrittore e saggista Roberto Saviano. “Solo il coraggio” è il titolo del suo libro, uscito da poco, dedicato alla memoria di Giovanni Falcone che Saviano presenterà a Domenica In. Sarà poi la volta di Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio e con lei ci sarà anche Red Canzian per ricordare lo storico batterista dei Pooh.

Per la compagine cinematografica ospiti in studio il simpaticissimo Lino Banfi e l’affascinante Ronn Moss, ex volto storico della soap Beautiful in cui vestiva i panni di Ridge Forrester. I due attori presenteranno il loro nuovo film che li vede protagonisti, “Viaggio a sorpresa” che uscirà il prossimo 8 giugno 2022, distribuito da Minerva Pictures.