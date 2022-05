Domenica 22 maggio 2022 torna l’appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la 36 puntata di ‘Domenica In’ il programma del giorno di festa degli italiani. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento che daranno lustro al salotto di Zia Mara. Scopriamo chi sono.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 22 maggio 2022

Stando alle anticipazioni in nostro possesso, la domenica pomeriggio del giorno di festa degli italiani si apre con un personaggio stravagante e bizzarro. Un uomo, un imprenditore che ha costruito su di sé un’immagine particolare. Di chi stiamo parlando? Ci riferiamo a Gianluca Vacchi, uomo di grande carisma che divide in due l’opinione pubblica.

C’è chi lo ama e chi invece lo detesta: di fatto è seguito da milioni di followers – circa 23 milioni – seguaci veri e reali e non certo “comprati” come molti vip fanno. Recentemente è diventato papà e nei social si vede spesso con la piccolina e con la compagna. Vacchi si racconterà in una lunga intervista tra carriera imprenditoriale e vita privata.

Sicuramente è un imprenditore fuori le righe che presenta un’immagine di sé stesso decisamente diversa dagli schemi di un imprenditore classico. Come direbbe Fiorello, è “portatore sano di tattoo“, nel senso che è strapieno di tatuaggi. La nascita di nuove società presentate sui social come dei cartoni animati e robe simili. Questo per avere un’idea del personaggio.

La cosa che colpisce di quest’uomo è l’amore per la vita e che, nonostante si occupi di cifre a sei zeri, non perde mai la voglia di divertirsi e di giocare. Vacchi presenterà anche un documentario dal titolo, “Mucho mas” nel quale si racconta a tutto tondo. Il documentario sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video dal 25 di maggio.

A Domenica In ospite il vincitore dell’ultima edizione di Amici Luigi Strangis

Ospite di Domenica In, il talentuoso vincitore di Amici di Maria De Filippi 2022, ovvero Luigi Strangis. Il cantante che è anche un polistrumentista ha alzato la coppa del vincitore lo scorso 15 maggio 2022 e ora si gode questo momento. Luigi è calabrese e mantiene tutta la semplicità, la spontaneità della sua terra. Si racconterà a Zia Mara sull’esperienza vissuta nel talent della De Filippi e si esibirà con il suo singolo “Tienimi Stanotte”.

Sempre per il mondo delle sette note si torna a parlare dell’Eurovision Song Contest 2022 grazie al collegamento con uno dei suoi conduttori, ovvero Mika. Il cantante ed ex giudice di XFactor racconterà a Zia Mara della sua esperienza come conduttore di una così grande manifestazione come l’Eurofestival dove ci ha regalato anche una performance musicale degna dei numeri uno! Ed inoltre, presenterà in anteprima il suo nuovo tour “The Magic Piano” che prenderà il via dal prossimo settembre. E ancora ospiti in studio i Ricchi e Poveri che ci regaleranno alcuni dei loro grandi successi.

E poi ancora, Federica Pellegrini, ex campionessa olimpica di nuoto, interverrà per ripercorrere le tappe più importanti della sua lunga carriera agonistica e non mancherà un accenno sulle prossime nozze con il compagno e allenatore Matteo Giunta.

A Domenica In il ricordo della strage di Capaci dove morì Giovanni Falcone

Nel corso della puntata, ci sarà anche un importante collegamento da Palermo con la Prof.ssa Maria Falcone in occasione della Giornata della Legalità che vede coinvolta tutta la Rai con un palinsesto dedicato su tutte le reti, per ricordare le vittime della mafia a trent’anni dall’attentato di Capaci in cui, il 23 maggio 1992, persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta: Antonio Mortinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Appuntamento quindi con Domenica In il prossimo 22 maggio 2022 a partire dalle ore 14.00 su Rai 1 subito dopo il TG1 delle 13.30 con la straordinaria e simpaticissima Mara Venier.