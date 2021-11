Domenica in torna domenica 21 novembre. Il contenitore pomeridiano della prima rete della tv pubblica condotto da Mara Venier apre le danze alle ore 14 su Rai 1 subito dopo il TG1 delle 13.30. Quali sono le anticipazioni, gli ospiti e gli argomenti della decima puntata? Scopriamo assieme.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 21 novembre. Mara Venier chiama Morgan

La prima ospite presente in studio è Gina Lollobrigida che con il nuovo avvocato Antonio Ingroia, parlerà della causa che la vede contro il figlio che ha chiesto l’avvio della procedura di amministrazione di sostegno.

Da Ballando con le Stelle invece arriva il controverso Morgan, protagonista ultimamente di una e vera e propria querelle con Selvaggia Lucarelli, facente parte della giuria del programma. Morgan inoltre si racconterà in una lunga intervista dove ripercorrerà tra l’altro il suo percorso nel programma del sabato sera di Rai1, polemiche comprese. Ed inoltre, si esibirà al pianoforte nella originale interpretazione di un grande successo di Sergio Endrigo del 1962 “Io che amo solo te”.



Domenica In: tutti gli altri ospiti della decima puntata e il ritorno di Pierpaolo Pretelli

Sempre da Ballando con le stelle, arriva Memo Remigi. Sarà presente in studio per una intervista a cuore aperto la conduttrice televisiva Elisa Isoardi che si racconterà tra carriera e vita privata. Ci saranno nuovi impegni televisivi per lei? Magari ci anticipa qualcosa!

Torna nuovamente a Domenica In – è un ospite ormai fisso di Domenica In- il giovane Pierpaolo Pretelli che ci intratterrà assieme a Mara Venier nel divertente gioco telefonico. Sarà poi anche protagonista di un balletto sulle note del celebre film americano “Dirty dancing, balli proibiti ”. Certo sarà difficile eguagliare Patrick Swayze, ma Pierpaolo ha grande talento, non ci deluderà!

Ed ancora, l’attore Giuseppe Zeno interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘Blanca’ in onda da lunedì 22 novembre per sei puntate.