Settima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 2 novembre 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della settima puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della settima puntata del 2 novembre 2025

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della settima puntata? In studio sarà presente Monica Guerritore che presenterà il film che la vede protagonista dal titolo ‘Anna‘, pellicola omaggio ad Anna Magnani, nelle sale dal 6 novembre. Poi sarà la volta di Arisa che si racconterà a Mara Venier ripercorrendo la sua carriera artistica e musicale e canterà il suo nuovo inedito ‘Nuvole‘.

Non mancherà uno spazio dedicato all’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”, in onda sabato sera, che vedrà la presenza di Beppe Convertini, Pasquale La Rocca, e come opinionisti Vladimir Luxuria, Carolyn Smith, Massimiliano Rosolino e Rossella

Erra. Mentre Claudia Gerini e Claudia Pandolfi presenteranno il film “Fuori la verità”, per la regia di Davide Minnella.

La rubrica dedicata all’attualità vedrà Mara Venier e Tommaso Cerno commentare

insieme a Salvo Sottile e Vladimir Luxuria i principali casi di cronaca della settimana.

I giorni della ricerca: in studio Ozpetek

In occasione della maratona de “I giorni della Ricerca”, dedicata alla ricerca contro il cancro sostenuta dalla Rai, a Domenica In ci sarà il testimonial dell’A.I.R.C, il regista Ferzan Ozpetek.

Continua il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In” condotto da Teo Mammucari che sarà protagonista anche di uno spazio dedicato alla magia mentre Enzo Miccio racconterà Sophia Loren, icona di bellezza ed eleganza senza tempo.