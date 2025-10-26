Sesta puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 26 ottobre 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della sesta puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della sesta puntata del 26 ottobre 2025

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della sesta puntata? In studio ci saranno Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, protagonisti di La vita va così, il nuovo film di Riccardo Milani appena uscito nelle sale.

Nello spazio dedicato all’attualità, Mara Venier raccoglierà la testimonianza di Mena De Mare, la madre di Santo Romano, il diciannovenne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio dopo una lite scoppiata per paio di scarpe sporcate. In studio ci sarà anche la fidanzata del giovane, Simona Capone.

Non mancherà il talk dedicato a Ballando con le Stelle che vedrà la presenza di Martina

Colombari, Fabio Fognini e la Signora Coriandoli. A commentare la puntata ci saranno gli opinionisti Alba Parietti, Vladimir Luxuria, Luca Tommassini, Fabio Canino e Rossella Erra. Mentre Teo Mammucari presenterà il nuovo gioco telefonico a premi La cassaforte di Domenica In ed Enzo Miccio fornirà un ritratto di Anna Oxa, ripercorrendo la carriera musicale dell’artista tra gli anni ’80 e ’90.

Noi del Rione sanità, Carmine Recano a confronto con Don Antonio Loffredo

Dopo aver incollato davanti allo schermo oltre 3 milioni di telespettatori, giovedì andrà in onda la seconda puntata di Noi del Rione Sanità. A Domenica In ospiti sono l’attore protagonista della fiction, Carmine Recano e Don Antonio Loffredo, il “parroco visionario” a cui è ispirata la serie. In collegamento ci sarà anche Don Antonio Mazzi.