Sedicesima e prima puntata dell’anno della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 4 gennaio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della sedicesima e prima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della sedicesima puntata del 4 gennaio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della sedicesima puntata, la prima del 2026? Manca poco all’inizio della nuova stagione di Don Matteo 15 e Raoul Bova sarà in studio per raccontare gli aneddoti dal set. La prima puntata andrà in onda, su Rai1, l’8 gennaio con dieci appuntamenti. A seguire,

Enrica Bonaccorti ripercorrerà la sua carriera e, in modo molto intimo, racconterà della sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre.

Spazio poi alla musica con Al Bano Carrisi che si esibirà sulle note dei suoi successi più amati accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Con lui anche la compagna Loredana Lecciso che racconterà la sua vita.

Toni Servillo presenta il film La Grazia

Da Mara Venier arriverà Toni Servillo che presenterà il film ‘La grazia‘, il nuovo capolavoro diretto da Paolo Sorrentino e disponibile nelle sale dal 15 gennaio 2026. Per l’attualità Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno insieme a ospiti e opinionisti la tragedia della discoteca di Crans-Montana. Mentre Teo Mammucari condurrà i giochi ed Enzo Miccio renderà omaggio a Brigitte Bardot, icona del cinema recentemente scomparsa.