Mara Venier è pronta a condurre la quinta puntata di Domenica In, in onda il 15 ottobre 2023 su Rai 1 dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è ancora una volta al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata del 15 ottobre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della quinta puntata? Grande attesa per Milly Carlucci che presenterà il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle con i dodici concorrenti. Il programma andrà in onda da sabato 21 ottobre in prima serata su Rai1. Presenti in studio anche i cinque confermatissimi giurati: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Spazio poi al cinema con Pierfrancesco Favino che presenterà il film ‘Comandante’, per la regia di Edoardo De Angelis. Il film ha partecipato anche al ‘Festival del Cinema di Venezia’ venendo molto apprezzato. L’attore in questi giorni è impegnato sul set della pellicola dedicata a Maria Callas con Angelina Jolie. Per i più piccoli, interverranno in studio i Me Contro Te per presentare il loro nuovo film ‘Vacanze in Transilvania’, al cinema dal 19 ottobre

I cantanti ospiti della puntata

Non mancheranno i momenti musicali con Scialpi che si racconterà tra carriera e vita privata oltre ad esibirsi con la sua hit del 1983 “Rocking Rolling”. Il cantante è uno dei concorrenti della 13esima edizione di ‘Tale e Quale Show’ e ha anche vinto una delle puntate con la sua imitazione di Modugno. Ci saranno anche Paola e Chiara che si esibiranno con il loro singolo “Furore”, presentato all’ultima edizione del ‘Festival di Sanremo 2023’.

Appuntamento quindi con Domenica In, il 15 ottobre 2023 alle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13.30 in compagnia di Mara Venier.