Quindicesima e ultima puntata dell’anno della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 28 dicembre 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della quindicesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della quindicesima puntata del 28 dicembre 2025

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della quindicesima puntata? In studio, per l’ultima puntata dell’anno ci sarà Paolo Fox con il suo oroscopo che svelerà cosa prevedono le stelle per il 2026. Insieme a lui alcuno ospiti, diversi per segno zodiacale, tra cui Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Chiara Francini, Nicola Savino, Giorgio Pasotti, Giucas Casella e la Signora Coriandoli.

Poi sarà la volta di Ambra Angiolini che si racconterà tra carriera e vita privata e presenterà la seconda stagione della serie comedy “Gigolò per caso”, disponibile in streaming dal 2 gennaio. Il regista Damiano Michieletto invece presenterà “Primavera”, in sala dal giorno di Natale. La pellicola racconta la storia di Antonio Vivaldi ed è ambientata nella Venezia del Settecento, negli anni in cui era insegnante di musica in un orfanotrofio.

Spazio poi alla musica con Fabrizio Moro che si esibirà sulle note del nuovo singolo “Comunque mi vedi”, estratto dal suo ultimo album “Non ho paura di niente”.

Marco Bocci presenti Se Fossi Te

A Domenica In arriva anche Marco Bocci, protagonista insieme a Laura Chiatti della fiction Se Fossi te in onda il 28 e 29 dicembre su Rai1. L’attore svelerà alcuni aneddoti dal set.

Mara Venier e Tommaso Cerno conduttori dello spazio attualità, ripercorreranno i principali fatti dell’anno che sta per finire mentre Teo Mammucari sarà protagonista di alcuni giochi che coinvolgeranno gli ospiti in studio. Ad Enzo Miccio il compito di dispensare consigli di stile per i look più eleganti da sfoggiare a Capodanno.