Eccoci arrivati alle anticipazioni, gli ospiti, i temi e gli argomenti della 38^ puntata di Domenica In del 30 maggio 2021 condotta dalla spumeggiante Mara Venier, la Zia di tutti gli italiani. Vediamo nel dettaglio cosa vedremo questa domenica di fine mese dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Domenica In: gli ospiti e i temi della trentottesima puntata del prossimo 30 maggio 2021

Come di consueto il contenitore pomeridiano del giorno di festa degli italiani, ha in serbo per il pubblico di Rai1 tanti ospiti e tanti argomenti. Si inizia come sempre con l’informazione e l’attualità nello spazio dedicato alla pandemia. A che punto è il piano vaccinale? E il numero dei contagi? Tutti argomenti che affronteranno gli ospiti in studio che sono:

Il professor Pierpaolo Sileri , sottosegretario negli ultimi due governi della nostra Repubblica.

La professoressa Maria Rita Gismondo

Il giornalista ed ex direttore della Rete 1 Mauro Mazza.

In collegamento, invece ci saranno: la conduttrice di Unomattina in famiglia Monica Setta e la giornalista e scrittrice Antonella Boralevi.

Domenica In: in collegamento da Verona Il Volo per omaggiare Ennio Morricone

Domenica 30 maggio, Mara Venier a partire dalle ore 14 subito dopo la sigla di coda del Tg1 delle ore 13:30 saluterà il pubblico dell’ammiraglia Rai per trascorrere un ennesimo pomeriggio assieme.

Dopo lo spazio covid si passa all’intrattenimento: in collegamento dall’Arena di Verona il gruppo Il Volo che il sabato successivo daranno vita ad uno spettacolo senza eguali. Dalla splendida cornice dell’Arena di Verona, un Concerto evento in onore al grande Maestro Ennio Morricone che ci ha lasciati il 6 luglio dello scorso anno.

Il Concerto, verrà ripreso in diretta dalle telecamere dell’ammiraglia Rai e vedrà anche la partecipazione del Maestro Andrea Morricone, che ripercorrerà lo straordinario repertorio di Ennio Morricone.

Musiche bellissime, straordinarie che hanno reso grande il nome dell’Italia nel mondo. Musiche che toccano il cuore e sfatano il tempo. Vi riproponiamo lo splendido tema scritto da Ennio Morricone per il capolavoro di Sergio Leone “C’era una volta il west”

Domenica In : tutti gli ospiti del prossimo 30 maggio 2021

Dopo lo spazio dedicato al Maestro Ennio Morricone, un altro bellissimo ricordo dedicato al compianto Little Tony. In studio ospite la figlia Cristina Ciacci per ricordare l’indimenticato cantautore di “Riderà”, “Cuore matto” e di altri grandissimi successi della musica italiana.

Ospiti in studio alcuni dei suoi più grandi amici:

Bobby Solo,

Rosanna Fratello,

Pupo,

Mal ed in collegamento Albano e Rita Pavone.

Sempre per la compagine musicale in studio ci sarà ospite Anna Tatangelo che presenta il suo nuovo singolo “Serenata”.

Per la compagine cinematografica invece ospite in studio Micaela Ramazzotti, fra i protagonisti con Giampaolo Morelli della pellicola “Maledetta primavera“, diretta da Elisa Amoruso.

Ricordiamo inoltre che subito dopo Domenica In andrà in onda Lo Zecchino D’Oro 2021 con Mara Venier in studio da Roma e Carlo Conti in collegamento dal teatro dell’Antoniano di Bologna.

Appuntamento quindi con Domenica in, il prossimo 30 maggio 2021, a partire dalle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13,30 con Mara Venier naturalmente su Rai1.