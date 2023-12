Mara Venier torna a condurre la dodicesima puntata di Domenica In, in onda il 3 dicembre 2023 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della dodicesima puntata di Domenica In che avrà due super ospiti.

Domenica In, puntata del 3 dicembre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della dodicesima puntata? I più attesi sono senza dubbio Belen Rodriguez, lontano dalla tv da alcuni mesi, e Fedez dopo il no della Rai alla sua intervista a ‘Belve’.

La puntata si aprirà con una lunga intervista all’argentina che si racconterà a 360 gradi, partendo dalla carriera per poi passare alla vita privata che la vede attualmente legata a Elio Lorenzoni. Dopo ci sarà un momento di spettacolo dove Belen si esibirà con il brano “Mil Pasos”, colonna sonora della serie tv ‘Le fati ignoranti’ di Ferzan Ozpetek e portata al successo dalla cantante franco-algerina Soha.

A seguire Mara Venier intervisterà il cantante e produttore musicale Fedez, che oltre a raccontare della malattia che lo ha colpito nel 2022, parlerà dei tanti progetti di solidarietà che sta portando avanti con la sua Fondazione a sostegno dei giovani più disagiati e delle famiglie più bisognose. L’ultima iniziativa di Fedez è stata per promuovere la donazione del sangue.

Spazio alla musica con Nino D’Angelo

In studio ci sarà anche Nino d’Angelo che annuncerà il suo atteso concerto allo Stadio Maradona di Napoli. L’appuntamento è per il 29 giugno 2024 con un mega evento dal titolo ‘I miei meravigliosi anni ’80’. Il cantante poi si esibirà in un medley dei suoi successi. A Domenica in, interverrà anche Bruno Vespa per presentare il suo ultimo libro dal titolo ‘Il rancore e la speranza’.