Diciassettesima e seconda puntata dell’anno della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 10 gennaio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della diciassettesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della diciassettesima puntata del 10 gennaio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della diciassettesima puntata? In studio ci sarà Luisa Ranieri, protagonista della nuova fiction Rai dal titolo ‘La Preside‘. L’attrice svelerà alcuni retroscena della sua carriera e racconterà gli aneddoti sulla serie che vedremo in quattro puntate a partire dal 12 gennaio. Poi sarà la volta di Marco Giallini che presenterà il film “Prendiamoci una pausa”, nelle sale dal 15 gennaio 2026 per la regia di Christian Marazziti.

Spazio alla musica con Drupi che si esibirà in un medley dei suoi successi più amati, tra

cui “Sereno è” e “Piccola e fragile”. Valeria Marini, insieme a sua madre Gianna Orrù, parleranno del loro rapporto ora recuperato e racconteranno della truffa finanziaria subita dalla Orrù nel 2018.

Il ricordo dei giovani scomparsi a Crans-Montana

Il momento dedicato all’attualità, condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, verterà sulla tragedia di Crans-Montana e vedrà in studio Salvo Sottile, Giovanni Terzi, Roy De Vita e, in collegamento, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace.

Infine, Teo Mammucari guiderà il gioco “La cassaforte di Domenica In”,

mentre il wedding designer Enzo Miccio racconterà una delle coppie più amate dello

spettacolo: Adriano Celentano e Claudia Mori.