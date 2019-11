Scopriamo subito quali sono gli ospiti di Domenica In del 1°dicembre 2019. Dodicesimo appuntamento con il programma di intrattenimento del dì di festa dell’ammiraglia Rai, condotto da Mara Venier.

Gli ospiti della dodicesima puntata di Domenica In

Domenica 1dicembre alle ore 14 dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma torna l’appuntamento con Domenica In. In studio alla corte di Zia Mara non mancheranno ospiti eccellenti che spaziano dal mondo dello spettacolo a quello della musica e del cinema. Vi abbiamo incuriosito? Scopriamo subito il carico di ospiti che ci terrà compagnia questa domenica sulla tv pubblica.

Paolo Bonolis mattatore dei programmi Mediaset, in studio da Mara Venier

Il primo ospite su cui ci soffermiamo è lo straordinario Paolo Bonolis che tornerà un po’ a “casa”, dal momento che ha condotto anche lui una edizione della popolare trasmissione della tv di Stato.

Paolo, ci regalerà sicuramente momenti di ilarità come solo lui sa fare, soffermandosi sulla sua carriera e la sua vita privata. Sicuramente parlerà anche del suo libro, “Perché parlavo da solo” di recente uscita nelle librerie.

Domenica In: Gianna Nannini e Antonella Clerici ospiti di Zia Mara

Per il momento musicale la padrona di casa intervisterà una beniamina della musica italiana, Gianna Nannini. La cantante ci regalerà anche momenti musicali con un medley delle sue canzoni più belle, per poi esibirsi con la sua band nel nuovo singolo, già in vetta alle classifiche, “La differenza”.

Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo sarà intervistato da Mara Venier sul suo ultimo libro. Dalle 15:45 circa, fino alle 17, “Domenica In” non andrà in onda per dare la linea al Tg1 che seguirà in diretta la visita di Papa Francesco a Greccio, il luogo dove San Francesco d’Assisi realizzò il primo Presepio.

Dalle 17 alle 17:24, tornerà in onda Mara Venier, in compagnia dello stesso Aldo Cazzullo, del giornalista e conduttore Alberto Matano e di Don Mario Pieracci, per uno speciale spazio di approfondimento, dedicato sempre a Papa Francesco.

Anche Antonella Clerici sarà alla corte di Zia Mara visto l‘imminente ritorno su Rai1 dello Zecchino d’Oro, di cui sarà la conduttrice. In studio anche lo chef Joe Bastianich, che si racconterà in una lunga intervista assieme alla mamma Lidia. E poi per la comicità, presente in studio il comico ed intrattenitore Max Giusti.

Appuntamento dunque per domenica 1 dicembre con Domenica In alle 14, in diretta dopo il TG1 delle 13.30 con Mara Venier.