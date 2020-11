Eccoci arrivati alle anticipazioni di Domenica In del prossimo 8 novembre. Chi avrà chiamato Mara Venier nella domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai? Un carico di ospiti eccellente sarà pronto a tenerci compagnia nel pomeriggio del dì di festa, subito dopo l’edizione del TG1 delle 13.30.

Domenica In, anticipazioni e ospiti dell’8 novembre: Mara Venier chiama Patty Pravo

La decima puntata di Domenica In, avrà come ospite Patty Pravo. La cantante, si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata. Come già saprete, quest’anno la cantante non sarà più giurata dello show di Milly Carlucci, il Cantante Mascherato, perché al suo posto subentra Teo Mammucari. Purtroppo, siamo di nuovo in lockdown: anche se più soft di quello che abbiamo vissuto a marzo, si è costretti a rimanere a Casa. E quale miglior compagnia che quella di Zia Mara?

Domenica 8 novembre, sintonizzatevi su Rai 1, alle 14,00 subito dopo il TG1 delle 13,30 perché Mara Venier, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, torna a farci compagnia nel pomeriggio festivo per trascorrere assieme qualche ora di svago.

Anticipazioni Domenica In 8 novembre, ospiti: Red Canzian torna da Mara Venier

Un altro ospite che ci terrà compagnia, e che non è nuovo al salotto televisivo di Zia Mara è Red Canzian che tornerà da Mara Venier per presentare e fare un po’ di promozione al suo nuovo spettacolo di teatro musicale che debutterà a Venezia nel novembre 2021 con 25 brani inediti, 25 performer in scena tra cantanti, attori e ballerini. Lo spettacolo si chiama “Casanova Opera Pop” e promette di essere un successo travolgente.

Domenica In: in onore del compleanno di Monica Vitti, ospite Giancarlo Giannini

In studio da Zia Mara, arriverà poi, un attore italiano eccezionale, che passa dalle interpretazioni drammatiche, a quelle più leggere e scanzonate, entrando nei personaggi con una disinvoltura invidiabile, dando di volta in volta una caratterizzazione differente. Si tratta del bravissimo Giancarlo Giannini, conosciuto in tutto il mondo e che vanta anche collaborazioni internazionali.

Sarà ospite in occasione del recente compleanno della grande Monica Vitti, attrice straordinaria che è lontana dalle scene ormai da più di vent’anni a causa di una malattia simile all’Alzheimer. Ospite anche il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, per raccontare un po’ del loro rapporto. La coppia si conosce da 47 anni e si è sposata nel 2000 a Roma, in Campidoglio.

A Domenica In torna il talk su Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1

Anche nella puntata del prossimo 8 novembre ci sarà il consueto talk show di Ballando con le Stelle per commentare assieme agli ospiti le esibizioni dei partecipanti allo show del sabato sera di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Spazio anche all’emergenza Coronavirus con il Professor Le Foche.