Domenica In, quali sono le anticipazioni di domenica 20 dicembre? Vi anticipiamo suboto che sarà una puntata tutta natalizia quella in compagnia di Mara Venier e i suoi ospiti. Musica e festa all’insegna del buon umore che solo Zia Mara sa regalarci. Chi sarà presente in studio e chi in collegamento? Scopriamolo assieme.

Domenica In tv: anticipazioni e ospiti di domenica 20 dicembre 2020. In collegamento Zucchero

Il prossimo 20 dicembre il salotto televisivo dell’ammiraglia Rai ci riserva grandi sorprese all’insegna della musica. In collegamento da casa sua, ospite per una lunga intervista, tra carriera e vita privata, il cantautore emiliano Zucchero, che presenterà alcuni nuovi brani dal suo ultimo lavoro discografico, D.O.C, di cui é uscita la versione deluxe negli ultimi giorni.

Senz’altro ci regalerà anche un medley dei suoi più grandi successi, da Senza una donna, Dune Mosse, Un diavolo in me, Così Celeste e Diamante. La scelta di ospitarlo nella trasmissione con il collegamento da Casa e non in studio è dettata dall’esigenza di rispettare le norme sanitarie in materia di covid-19. Senza considerare che in questo modo, Zucchero può avere a disposizione l’intera band per eseguire i suoi pezzi.

Zucchero presenta D.O.C: genesi dell’ultimo capolavoro dell’artista emiliano

L’11 dicembre è uscito “D.O.C. Deluxe Edition”, con tutte le canzoni di “D.O.C.” e 6 nuovi brani, tra cui il duetto speciale di Sting & Zucchero sulle note dell’inedito “September”.

I due cantanti, sono legati da una profonda amicizia e una stima reciproca, la loro collaborazione quindi, non è stata insolita per i fans che hanno visto recentemente un loro video in cui si sono esibiti sulle note di “Fields of gold”. D.O.C. Deluxe é disponibile in formato doppio cd, in digitale e, in esclusiva per Amazon, in versione triplo vinile autografato (in edizione limitata).

Domenica In, ospiti: in studio De Martino, Castellitto, Izzo e molti altri

In studio invece arriva Stefano De Martino, assente da un po’ di tempo dagli schermi televisivi. Visto l’affetto che lo lega a Zia Mara, ha deciso di concedersi questa ospitata tv nell’attesa di rivederlo a gennaio su Rai 2 con la nuova edizione di “Stasera Tutto è Possibile”, il lunedì in prima serata su Rai2.

Altro ospite graditissimo è l’attore Sergio Castellitto per presentare “Natale in Casa Cupiello”, uno degli eventi televisivi di questo Natale 2020. Martedì 22 dicembre in prima serata su Rai 1, la trasposizione televisiva del capolavoro di Eduardo De Filippo. E poi ancora, Biagio Izzo, lo chef Gennaro Esposito, Luca Alghisi per il ricordo di Moira Orfei, Andrea Sannino.

The Voice Senior a Domenica In: i giudici Gigi D’Alessio e Clementino

Spazio anche a due giudici di The Voice Senior, che proprio domenica sera conclude la sua prima stagione. In collegamento i giudici Gigi D’Alessio e Clementino. A proposito di Clementino, è certamente uno dei personaggio televisivi del momento. Il rapper campano, infatti, è diventato il mattatore di questa edizione con battute e gag sempre molto divertenti.