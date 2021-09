Domenica In: anticipazioni e ospiti della seconda puntata in onda il 26 settembre 2021 condotta da Mara Venier. Vediamo di scoprire quali personaggi del mondo della tv, dello sport o dello spettacolo saranno in studio con Zia Mara nel giorno di festa degli italiani.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 26 settembre 2021 del varietà di Rai1

Nuovo appuntamento con Domenica In, il 26 settembre in compagnia di Mara Venier e i suoi ospiti. Dallo studio Fabrizio Frizzi di Roma, alle ore 14 subito dopo il TG1 delle 13.30 andrà in onda una nuova puntata del salotto domenicale dell’ammiraglia Rai.

Ci sarà anche uno spazio Covid dedicato ai più piccoli. Protagonisti e quindi ospiti da Zia Mara, il professor Matteo Bassetti, il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia che dialogheranno con due mamme vip, ovvero Serena Autieri ed Elisabetta Gregoraci.

Orietta Berti e Marco Masini ospiti di Mara Venier a Domenica In del 26 settembre 2021

Per la compagine musicale, ospite in studio una cara amica di Zia Mara, ovvero Orietta Berti che quest’estate ha spopolato con il tormentone “Mille” cantato con Fedez e Achille Lauro. La Berti nazionale sarà giudice di The Voice Senior, il talent musicale over 60 condotto da Antonella Clerici alla sua seconda stagione.

la Berti, inoltre, si esibirà poi nel brano ‘Quando ti sei innamorato’ classificatosi al nono posto al ‘Festival di Sanremo 2021’. Sempre per la musica presenti in studio I Gemelli di Guidonia, vincitori della prima puntata di ‘Tale e Quale Show’ si esibiranno con un intervento a sorpresa mentre Teo Teocoli farà alcune incursioni nei panni di uno dei suoi personaggi più amati dal pubblico televisivo: lo spagnolo Abelardo Norchis.

In arrivo poi, l’ attrice Margherita Buy che interverrà per presentare il film di Nanni Moretti ‘Tre Piani’. Ampio spazio alla musica con Noemi che accennerà al pianoforte ad alcuni dei suoi successi da ‘Briciole’ del 2009 fino all’ ultimo ‘Makumba’.

Marco Masini racconterà i suoi 30 anni di carriera e ricorderà l’evento che lo vedrà protagonista il 30 settembre all’Arena di Verona insieme a tanti altri amici ed artisti.

Nella seconda puntata di Domenica In ci sarà spazio anche per un omaggio a Mario Merola con ospite in studio il figlio Francesco Merola e Gloriana che ricorderanno il grande Mario Merola, indimenticabile interprete della ‘sceneggiata’ nel mondo per poi esibirsi con alcuni classici della canzone napoletana.