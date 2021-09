Si è conclusa la prima puntata di Tale e Quale Show 2021, il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai1. Dopo le esibizioni live degli undici concorrenti di questa edizione, è stato reso noto il nome del vincitore della prima puntata. Chi ha vinto?

Tale e Quale Show 2021, Gemelli di Guidonia vincitore prima puntata

Sono i Gemelli di Guidonia i vincitori della prima puntata di Tale e Quale Show. La loro imitazione di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro sulle note di ‘Mille’ ha conquistato il pubblico in studio, ma anche la giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio.

Il trio dei fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino ha superato nella classifica finale la bravissima Deborah Johnson che con l’imitazione di Donna Summer è stata senza alcun dubbio la migliore della serata. Una prima puntata che non ha convinto particolarmente: a cominciare dalle esibizioni non proprio all’altezza delle precedenti edizioni, ma anche la giuria non ha convinto con il solito buonismo con commenti del tipo “bravissimo”, “chapeau” e “straordinario”. A rompere il ‘volemese bene’ per fortuna è arrivato il ciclone Cristiano Malgioglio che in una sola serata ha rivoluzionato la giuria portando la sua sincerità con commenti onesti sulle performance live degli undici concorrenti in gara.

Tale e Quale Show 2021, classifica della prima puntata

Curiosi di scoprire la classifica finale della prima puntata di Tale e Quale Show 2021? Prima di svelare la classifica, Carlo Conti ha rivelato la classifica social che ha premiato le tre esibizioni più votate sui social Facebook e Twitter. I tre più votati sono stati: Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e i Gemelli di Guidonia che hanno ricevuto rispettivamente 1, 3 e 5 punti.

Ecco la classifica completa della prima puntata di Tale e Quale Show 2021:

Gemelli di Guidonia con 67 punti Francesca Alotta e Deborah Johnson ex aequo con 59 punti Dennis Fantina con 53 punti Stefania Orlando con 49 punti Pierpaolo Pretelli con 48 punti Ciro Priello con 42 punti Federica Nargi con 40 punti Simone Montedoro con 31 punti Biagio Izzo con 29 punti Alba Parietti con 27 punti

Intanto sono stati svelati i cantanti che i concorrenti dovranno imitare nella seconda puntata di venerdì 24 settembre 2021. Eccole per voi: