Eccoci arrivati alle anticipazioni e gli ospiti Domenica In del prossimo 27 dicembre, ultima puntata di questo anno nefasto. Chi arriva negli studio Fabrizio Frizzi di Roma, per la sedicesima puntata? Chi ospita in studio e chi in collegamento, Mara Venier, in diretta dagli studi in via Nomentana a Roma? Scopriamolo assieme.

Domenica In: ospiti ed anticipazioni del prossimo 27 dicembre 2020 dalle ore 14 su Rai1

Domenica 27 dicembre, l’ultimo di questo sfortunato anno, torna l’appuntamento con il contenitore televisivo dell’ammiraglia Rai, Domenica in. Al timone come sempre Mara Venier, per tutti la Zia Mara.

Dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma, Mara Venier in diretta su Rai 1, alle 14:00 subito dopo il TG1 delle 13.30, entra nelle nostre case per tenerci compagnia, tra interviste, musica e canzoni.

Massimo Ranieri ospite di Domenica In, per una lunga chiacchierata sulla sua carriera e performance dal vivo

Ad aprire le danze, è un maestro della musica ma che presta il fianco anche al teatro, al musical, al cinema. Stiamo parlando dell’immenso, Massimo Ranieri. Il grande artista napoletano, in apertura di puntata, ripercorrerà con Mara tutta la sua straordinaria carriera artistica, tra canzoni, cinema e teatro. Ranieri infatti ha lavorato con i più grandi artisti del panorama nazionale. Oltre ad essere un performer straordinario è anche un eccellente attore di teatro.

Quindi, una lunga chiacchierata con Zia Mara, per ripercorrere la vita artistica di questo mostro sacro del palcoscenico e qualche accenno anche alla vita privata. Riascolteremo alcune delle sue più celebri canzoni, da “Rose Rosse” a “Perdere L’amore” a “Se Bruciasse la Città” sia attraverso dei filmati, sia live da studio grazie all’accompagnamento dell’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi. Del resto Ranieri, è stato in video su Rai tre con lo spettacolo Qui e Adesso.

Per quanto riguarda gli altri ospiti, ci sarà un collegamento con l’etoile Roberto Bolle, che inaugurerà il nuovo anno con lo spettacolo, Danza con Me 2021 in cui saranno presenti molti ospiti, tra cui Vasco Rossi.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del varietà di Rai 1, condotto da Mara Venier

Rivelazione di questa stagione televisiva un po’ particolare è Clementino, giudice di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, che è ospite di Mara Venier per una chiacchierata sulla sua esperienza nel talent di Rai 1.

Mentre per l’attualità è prevista la presenza, in collegamento, del Ministro della salute Roberto Speranza, così come Domenico Arcuri Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e infine il Professor Francesco Le Foche.

Per una compagine più leggera invece è presente in studio l’astrologo Simon and The Stars, per l’oroscopo del 2021.

Appuntamento dunque con la sedicesima puntata di Domenica In, il prossimo 27 dicembre 2020 alle ora 14:00 in diretta su Rai 1 con la conduzione della nostra amata Zia Mara, Mara Venier.