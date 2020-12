“Danza con me” con Roberto Bolle, confermato anche per il 2021

“Danza con me” con Roberto Bolle è stato confermato anche per il 2021. Come ogni anno il connubio tra danza e musica, arte e bellezza sarà il punto di forza del programma di Rai 1. Tra gli ospiti annunciati anche Vasco Rossi.

Danza Con Me: Rai 1 Inaugura il 2021 con Roberto Bolle e Vasco Rossi

Dai suoi canali social, la grande etoile che ci invidia tutto il mondo, Roberto Bolle annuncia la conferma da parte della Rai di “Danza con me” anche per quest’anno. Quale modo migliore che iniziare il nuovo anno? Che speriamo sia migliore del precedente. I meravigliosi balli di Roberto Bolle e le canzoni straordinarie di Vasco Rossi, a cui si uniranno altri illustri ospiti inaugureranno la stagione annuale dell’ammiraglia Rai.

Bolle, in una recente intervista uscita su Repubblica

“La bellezza aiuta a vivere, dà speranza, è un antidoto potente quando non vediamo la luce in fondo al tunnel. Quest’anno più che mai è importante portare energia positiva. Spero che Danza con me sia un nuovo inizio. Dobbiamo ripartire da ciò che ci fa stare meglio.”

A capodanno…

Ballo con BOLLE !! 😉🤟🏻💥🚀 ☝️🎉

Bolle e il suo Danza con Me

Scelto da Vasco per la presentazione della sua nuova canzone, il primo gennaio 2021…

su RAI 1

🚀☝️ …BING😜😜 (foto daniele parazza)#arrivarevivisanielucidifinoal2021 @RobertoBolle @RaiUno pic.twitter.com/8i9GCCqicw — Vasco Rossi (@vascorossi) November 23, 2020

Roberto Bolle e Vasco Rossi inaugurano il 2021 sull’ammiraglia Rai

A Roberto Bolle e Vasco Rossi, dunque il compito di aprire la programmazione annuale dell’ammiraglia Rai, affinchè possa regalare a tutti gli italiani un po’ di leggerezza e serenità, oltre alla bellezza e all’arte.

L’arte già, che in questo terribile anno – il 2020 – ha dovuto fare i conti con la pandemia, e quindi messa da parte per il rispetto delle norme sanitarie. Chiusi infatti Cinema e Teatri, uno dei settori che è andato più in sofferenza a causa del covid- 19. Una bella occasione, questa per danzatori e maestranze per tornare al lavoro facendo spettacolo.

Un varietà di livello arricchito da ospiti eccellenti che confermano la Rai – se ce ne fosse bisogno – come leader nella programmazione di prodotti di qualità. Una scommessa vinta dunque, per Rai 1 in termini modernità e ascolti, che porta la danza classica alla ribalta.

Roberto Bolle in pensione ad aprile 2022

Ma se da una parte c’è la felicità per questo nuovo evento c’è anche un po’ di tristezza per l’annuncio choc fatto, da Bolle in un’intervista tv al vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci in “Roberto Bolle – L’attimo sospeso”.

“I ballerini vanno in pensione a 47 anni – spiega Roberto Bolle -. Io ne ho 45, quindi sto per andare in pensione, andrò in pensione ad aprile 2022. Secondo me è un buon compromesso: fa strano dire che a 47 anni qualcuno vada in pensione, come età umana si è giovani, ma come età tersicorea in realtà non si è più così giovani”.

Ad ogni modo, l’appuntamento con “Danza con Me”, Roberto Bolle e Vasco Rossi che nell’occasione presenterà il suo nuovo singolo è fissato per la sera di venerdì 1 gennaio 2021 su Rai1.