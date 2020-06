La quarantunesima puntata di “Domenica In”, in diretta domenica 21 giugno su Rai1 alle 14, dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma vedrà Mara Venier al timone, nonostante l’infortunio al piede, e avrà come protagonisti tanti amici ed ospiti in collegamento e in studio.

Milly Carlucci alla quarantunesima di Domenica In, nel pomeriggio domenicale di Rai1

Questa domenica, la penultima puntata del varietà dell’ammiraglia Rai vedrà protagoniste due bionde: Mara Venier la conduttrice e Milly Carlucci che da settembre torna al timone di Ballando con le stelle, con un cast di tutto rispetto.

Il talent di ballo, tornerà in onda a partire da sabato 12 settembre 2020 in diretta dall’auditorium del foro italico in Roma.

Milly Carlucci, presente in studio per raccontare come ha trascorso questo lungo periodo di quarantena e dare qualche anticipazione in merito ai suoi prossimi progetti televisivi. Poi si racconterà in una lunga intervista tra vita privata e carriera e chissà che Milly riesca a convincere Zia Mara a partecipare nuovamente al programma come ballerina per una notte o come commentatrice a bordo campo.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 21 giugno 2020 del varietà in diretta su Rai1

Fra gli altri ospiti della puntata ci sarà nuovamente Stefano De Martino, in collegamento dall’auditorium di Napoli da dove conduce Made In Sud. La scorsa puntata i due sono stati protagonisti di una gag (involontaria) tutta da ridere. Il conduttore ha preso affettuosamente in giro Zia Mara che ha risposto con allegria e spontaneità.

Per la compagine musicale ci sarà il cantante Francesco Gabbani, anche lui presente in studio reduce dall’ultimo Sanremo 2020 dove ha presentato il brano “Viceversa”, e ci farà conoscere il suo nuovo singolo “Il sudore ci appiccica”.

Poi ancora, Giovanna Ralli che continuerà il suo racconto del grande Alberto Sordi, oltre a ripercorrere alcune tappe della sua carriera cinematografica. Gianni Rivera sarà in collegamento dal Foro Italico di Roma, per ricordare la ‘partita del secolo’ e quel gol memorabile che fece vincere alla Nazionale di calcio italiana il Mondiale nel 1970.

Per lo spazio informativo sulla Fase 3, sarà in collegamento il professor Fabrizio Pregliasco, noto virologo e Direttore Sanitario dell’ IRCCS di Milano, con i nuovi dati sulla diffusione del contagio in Italia e nel mondo

Non dimentichiamo infatti che il virus è sempre in agguato e non dobbiamo abbassare le difese. Per cui è buona norma seguire tutte le regole anti covid: dall’uso della mascherina al distanziamento sociale al divieto di assembramenti.