Eccoci arrivati alle anticipazioni e agli ospiti del contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai, Domenica In. Quali ospiti saranno presenti in studio da Mara Venier? E chi si colelgherà invece in remoto? Scopriamolo assieme…

Domenica in e gli ospiti della seconda puntata del 20 settembre 2020

Un carico di ospiti prestigiosi che spaziano dal mondo della televisione, del cinema e della canzone. Direttamente dalla Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia arriva Pierfrancesco Favino, vincitore della prestigiosa Coppa Volpi, per il film di Claudio Noce “Padrenostro”.

Zia Mara con la sua verve, ma anche il suo garbo e la sua sensibilità, intervisterà Favino, classe 1969, che si racconterà in una intervista a tutto tondo, dalla carriera alla vita privata.

Pierfrancesco Favino, amatissimo dal pubblico si è guadagnato l’affetto del pubblico dimostrando di essere un vero numero uno, sia come attore che come intrattenitore, ricordandolo a Sanremo. Ed è altresì un brillante doppiatore.

Gigi D’Alessio alla corte di Mara Venier domenica 20 settembre

Se la scorsa domenica è stata ospite l’ex, Anna Tatangelo, questa domenica tocca al cantautore napoletano Gigi d’Alessio che sarà presente in studio con 10 rapper. E’ noto infatti che D’Alessio ha reinterpretato alcuni dei suoi più grandi successi in chiave Rap, avvalendosi della collaborazione di artisti come Boomdabash, Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, J-AX, Lele Blade, MV Killa, Rocco Hunt, Samurai Jay e Vale Lambo e ha coinvolto in questo progetto, anche il figlio Luca, avuto dalla prima moglie.

Il disco si chiama “Buongiorno” e nella track list troviamo pezzi come:

“Fotomodelle un po’ povere”,

“Vint’anne fa”,

“Chiove”,

“Sotto le lenzuola”,

“San Valentino”,

“Mon amour”,

“Como suena el corazon”

e tante altre.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 20 settembre 2020

Ma ci sono ancora molti nomi che interverranno nella nota trasmissione della domenica pomeriggio di Ria 1. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma ci sarà uno spazio dedicato anche a Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che lo scorso marzo ha dovuto rinunciare alla messa in onda a causa del coronavirus.

Milly Carlucci dunque torna ad allietare i sabati sera della Rai, dal 19 settembre e ricordiamo tutti gli artisti che vi partecipano: in quota over, Barbara Bouchet, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Paolo Conticini e Ninetto Davoli; e poi ancora, Alessandra Mussolini ed Elisa Isoardi,Costantino Della Gherardesca, Rosalinda Celentano,Daniele Scardina, Gilles Rocca, Antonio Catalani e l’attrice Vittoria Schisano – concorrente transgender . In collegamento anche Milly Carlucci e la coppia formata da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.

E ancora,ospiti di Domenica In:

Barbara De Rossi,

Alberto Matano,

Guillermo Mariotto

Giampiero Mughini.

Inoltre, a Domenica In, anche la partecipazione del cantautore Roby Facchinetti.