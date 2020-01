Domenica in Tv torna Domenica in. Vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della diciannovesima puntata del 19 gennaio 2020. Quali personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema, inviterà la spumeggiante Mara Venier? Scopriamolo assieme.

Anticipazioni Domenica In del 19 gennaio 2020 su Rai 1

Mara Venier, che come sapete è stata scelta da Amadeus come co- conduttrice del Festival di Sanremo per l’ultima serata, l’otto febbraio 2020, torna in onda con il contenitore pomeridiano della domenica pomeriggio del dì di festa.

Dallo studio “Fabrizio Frizzi” di Roma andrà in onda in diretta la diciannovesima puntata di Domenica In. Ma quali saranno gli ospiti che siederanno nel salotto di Mara Venier per raccontarsi nelle famose interviste one to one, cuore a cuore?

Si parte con l’attrice Veronica Pivetti, interprete di numerose fiction di successo e conduttrice di una ennesima stagione di Amore Criminale su Rai 3.

Ospite di Mara Venier, Katia Ricciarelli a Domenica In

Si prosegue poi con Katia Ricciarelli, la cantante lirica compagne di “sventure” di Mara Venier quando alla conduzione di un programma furono costrette a scappare a causa della pioggia!

La Ricciarelli si racconterà a 360° sulla sua carriera e vita privata, parlando anche del suo personaggio in seno alla nuova fiction di Rai 1, “Come una Madre” con Vanessa Incontrada. La cantante interpreterà una ex cantante lirica, Elisa ormai non più sulla cresta dell’onda. La donna ospiterà Angela la protagonista, con i due bimbi Bruno e Valentina nella sua baracca sul fiume Tevere.

Arriva poi il cuoco e cantante Joe Bastianich che presto inizierà la nuova avventura di giudice ad Italia’s got Talent al posto di Claudio Bisio.

“Con Got Talent entro in un altro mondo – ha dichiarato Bastianich- quelle delle emozioni. Essendo un cantante e musicista esco dal mondo tecnico della cucina ed entro in un mondo diverso, appunto. Vedrete un giudice meno tecnico e più appoggiato sui sentimenti.

Qui ci sono la musica, il ballo, lo spettacolo. Ma la musica mi appartiene sempre e fa sempre parte della mia vita”.

E su Amici Celebrities a cui ha partecipato a Settembre, fa sapere:

“Mi sono messo in gioco a essere giudicato. E’ stata un’esperienza molto forte e molto interessante, sicuramente da non ripetere”.

Gli altri ospiti della domenica pomeriggio di Rai 1

In studio con Mara torna il comico ed attore Teo Teocoli, e ancora ampio spazio per un talk show dedicato al Festival di Sanremo che parte già con un carico di polemiche assurde!

Dati Auditel Domenica In

Senza l’apertissima concorrenza di Barbara D’urso le puntate di Domenica In stanno andando sempre molto bene per quanto riguarda gli ascolti tv. E con Sanremo andranno ancora meglio.