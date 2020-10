Ecco le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In del prossimo 18 ottobre 2020. Chi sarà presente in studio al fianco di Mara Venier? Vediamo di scoprirlo insieme.

Domenica in: anticipazioni e ospiti della puntata del 18 ottobre 2020

Domenica 18 ottobre 2020 alle ore 14, subito dopo il TG1 delle 13.30 torna il contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai che come di consueto fa incetta di ascolti registrando uno share pazzesco. Zia Mara è pronta a intrattenere il suo amato pubblico, che la segue sempre in modo affettuoso, tenendo compagnia alle famiglie italiane.

Naturalmente un carico di ospiti eccellenti faranno da cornice alla domenica pomeriggio del dì di festa del servizio Radio Televisivo italiano.

Una super ospite in arrivo a Domenica In il 18 ottobre 2020: Antonella Clerici

Attesa in studio una super ospite, come la scorsa settimana con Maria De Filippi, si tratta di Antonella Clerici, amata conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno”, il nuovo cooking show del mattino di Rai 1.

A fine novembre la conduttrice presenterà The Voice Senior, nuovo talent in quota over, dove i partecipanti devono superare i 60 anni di età. Il programma andrà in onda al venerdì sera, al posto di Tale e Quale Show. La Clerici si racconterà, in una lunga intervista tra carriera e vita privata.

Domenica In: tutti gli ospiti del 18 ottobre 2020

Dagli studi Fabrizio frizzi di Roma saranno presenti in studio: il figlio di Albano, Yari (insieme alla fidanzata Thea) – recentemente condannato per aver augurato al morte a Barbara D’Urso – e Francesca Manzini la bravissima imitatrice, ora impegnata nello show campione di ascolti del venerdì sera di Rai1 Tale e Quale Show, condotto e diretto da Carlo Conti.

Si prevede una puntata scoppiettante con una delle più bravi imitatrici di Zia Mara: è una delle sue performance più riuscite in assoluto della Manzini, oltre a quelle della Argento e di Simona Ventura.

Oltre ai primi due ospiti citati saranno presenti anche

Ezio Greggio il mattatore di Striscia la Notizia che in attesa di tornare alla conduzione del Tg satirico di canale 5 con il fedele amico Enzo Iacchetti, è stato impegnato in questo periodo nel suo Festival della commedia che si è svolto nei giorni scorsi a Montecarlo.

In studio poi con Zia Mara anche la scienziata Ilaria Capua per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

Il Talk di ballando con le Stelle a Domenica in, il 18 ottobre 2020

Come di consueto, l’appuntamento con il talk di Ballando Con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1, con presenti fra gli altri Guillermo Mariotto, Serena Bortone, Luca Bianchini, Amaurys Perez, Maykel Fonts, Costantino della Gherardesca, Sara Di Vaira, Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini per commentare la puntata dello show diretto e condotto da Milly Carlucci andato in onda sempre su Rai1 la sera precedente.