Domenica In, anticipazioni e ospiti del 13 dicembre alla corte di Mara Venier, nel salotto televisivo del giorno di festa dell’ammiraglia Rai. Un carico di ospiti che come sempre arriva dal mondo della televisione, della canzone e del cinema. Vediamo nel dettaglio chi sarà presente in studio con Zia Mara.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del prossimo 13 dicembre 2020. Andrea Bocelli in studio con Mara Venier

Domenica 13 dicembre, torna come di consueto l’appuntamento domenicale con il varietà targato Rai 1, scritto e condotto da Mara Venier. Ci riferiamo ovviamente a Domenica In che ospiterà in studio il cantante Andrea Bocelli.

In apertura di puntata, Andrea Bocelli, sarà protagonista di una lunga intervista, tra carriera e vita privata. Il cantante toscano sarà presente in studio con la moglie Veronica Berti. Un grande privilegio per Mara Venier e per i telespettatori a casa, avere come ospite Bocelli, diventato ambasciatore italiano del bel canto in tutto il mondo.

Domenica In 13 dicembre, anticipazioni: Mara Venier apreTelethon e ritorna su Ballando con le stelle

Il giorno di festa degli italiani del prossimo 13 dicembre punterà su Telethon, la raccolta fondi e dedicherà ancora spazio allo show del sabato sera di Rai 1, ormai finito, Ballando con le Stelle.

Dopo Vittoria Schisano, ospite nella puntata scorsa, questa volta sarà il turno di Paolo Conticini, il simpatico attore toscano arrivato al secondo posto, nel programma condotto da Milly Carlucci.

Domenica In, anticipazioni 13 dicembre 2020: il lancio di Telethon

Un momento importante all’interno di Domenica In: il lancio di Telethon, dove sarà ospite in studio il Presidente della fondazione Luca Cordero di Montezemolo, insieme al cantante malato di Sla, Paolo Palumbo, noto per la sua partecipazione a Sanremo 2020, e per la sua recente collaborazione con Achille Lauro al brano dal titolo ‘Quella notte non cadrà’. Telethon presente nei palinsesti Rai, nei programmi di punta dell’azienda si propone ogni anno di raccogliere fondi per la ricerca e per le malattie genetiche rare. Una maratona televisiva che sarà suddivisa sui canali Rai, nei programma chiave del palinsesto del servizio pubblico.

Anticipazioni Domenica In 13 dicembre: aggiornamenti sull’emergenza sanitaria da covid 19

Mara Venier ospita la virologa Ilaria Capua per gli aggiornamenti dei contagi in Italia e ulteriori domande e chiarimenti sulla pandemia. Ma non solo, saranno presenti anche: il regista Ferzan Özpetek, il giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo e la conduttrice televisiva Gabriella Carlucci, sorella della più famosa Milly, che ritorna in tv dopo un lungo periodo di assenza.