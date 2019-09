Dopo il grande successo di pubblico della passata edizione, la spumeggiante Mara Venier torna nelle case degli italiani al timone di “Domenica In”. Già la scorsa puntata – la prima – lo share come sempre ha premiato la conduttrice veneta che con il suo carico di allegria, ospiti, interviste, musica e storie di vita ha intrattenuto il pubblico di Rai 1.

Domenica In, anticipazioni di domenica 22 settembre 2019: gli ospiti e l’orario di inizio

Tanti ingredienti collaudati, preparati ogni volta in modo diverso per dare vita a un appuntamento familiare, semplice ma sempre originale. Anche questa domenica 22 settembre, dalle 14.00 alle 17.20 circa, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Zia Mara, andrà in onda con la seconda puntata della nuova stagione. Chi saranno gli ospiti? Vediamo un po’ di scoprirli assieme…

Domenica in: in studio Renzo Arbore e Stefano De Martino

Il salotto di Zia Mara si aprirà ad ospiti collaudati che il pubblico Rai conosce molto bene. Stiamo parlando di Renzo Arbore, grande amico ed ex grande amore di Mara Venier e l’astro nascente Stefano De Martino.

Quest’ultimo ultimamente è molto presente nei palinsesti di Rai 2 e lo abbiamo già visto, al lunedì sera, alla conduzione di “Stasera Tutto è Possibile” dove è subentrato ad Amedeus, prossimo conduttore di Sanremo 2020.

Renzo Arbore un ospite sempre gradito nella Domenica di Mara Venier

In studio con Mara, arriverà anche Renzo Arbore: storico fidanzato della conduttrice con cui intrattiene oggi un solido e affettuoso rapporto di amicizia. La presenza di Arbore è anche per omaggiare la memoria di un grande regista e autore della tv italiana: Gianni Boncompagni. I due, negli anni 60 sono stati compagni di avventura di uno dei programmi radio più seguiti di sempre, Bandiera gialla.

Tutti gli altri ospiti di Domenica In del 22 settembre 2019

Altra ospite, nonché grande amica di zia Mara di domenica 22 settembre sarà l’inossidabile Gina Lollobrigida, mentre per la musica arriveranno Riccardo Cocciante ed Elodie.

Il primo non ha bisogno di presentazioni, grande artista e cantautore vi farà emozionare con un midley delle sue canzoni più belle: da “Margherita” a “Celeste Nostalgia” a “Bella senz’anima”. Ospite del salotto di Zia Mara anche Francesca Fialdini che presenterà il suo nuovo programma “Da noi a ruota libera” in onda subito dopo Domenica in e il Tg1 flash alle 17.35.

Le storie rosa e nere di Domenica in del 22 settembre 2019

Nel corso della puntata, ci sarà spazio inoltre per la rubrica della Posta del cuore con Orietta Berti e Mara e un’intervista ai genitori dei cuginetti uccisi da un suv questo luglio a Vittoria in provincia di Ragusa.

I genitori di Alessio e Simone chiedono giustizia affinchè l’assassino dei bambini, Rosario Greco alla guida del bolide lanciato a grande velocità sconti anni di pena severissima per il crimine commesso. “Domenica In” è un programma condotto da Mara Venier e la regia è di Roberto Croce.