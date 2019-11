Eccoci arrivati alle anticipazioni di Domenica in, in onda alle 14.00 su Rai 1, domenica 17 novembre 2019. Al timone come sempre l’effervescente Mara Venier che accoglierà un carico di ospiti straordinario. Vediamo di scoprire chi sarà protagonista di questo giorno di festa sull’ammiraglia Rai.

Domenica In: gli ospiti della decima puntata di domenica 17 novembre

Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier ospiterà diversi personaggi dal mondo dello spettacolo, della musica e del cinema.

Zia Mara, ci intratterrà con le interviste cuore a cuore che piacciono tanto al pubblico di Rai 1. Dopo il Tg1 delle 13.30 Mara Venier ci aspetta per una nuova scoppiettante puntata del contenitore domenicale targato Rai 1.

Anticipazioni sulla nuova puntata del contenitore festivo di Rai 1 condotto da Mara Venier

Per quel che riguarda l’intrattenimento, sarà ospite in studio Giorgio Panariello dalla battuta pronta che da domenica 17 novembre potremo ammirare anche in una fiction con Sergio Castellitto, Pezzi Unici. Un ruolo diverso da quelli a cui ci ha abituato fino ad ora. Non sarà infatti un comico ma un interprete intenso e straordinario nel ruolo del fabbro Marcello, amico del protagonista Vanni, falegname, interpretato da Sergio Castellitto.

Domenica In: gli ospiti musicali della trasmissione di Rai 1

In studio poi interverrà Fabio Volo, scrittore che presta il fianco anche al cinema. Invece, per il momento musicale sarà protagonista un ex di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Stash il front man della band The Kolors, che nel 2014 vinse il programma ricevendo importanti riconoscimenti non solo in Italia ma anche all’estero.

Insomma, Zia Mara ci ha preso gusto e pare che gli artisti che arrivano dal talent Amici, siano i benvenuti nella domenica pomeriggio di Viale Mazzini.

Ma se con Stash si accontentano i più giovani per i più attempati e nostalgici ci sarà la cantante Gigliola Cinquetti, che non ha bisogno di presentazioni. Entrambi ci intratterranno, oltre che con l’intervista di Mara Venier, anche con i loro successi musicali.

Le parole di Mara Venier sul dramma di Venezia

I momenti a Domenica In si alternano passando dal divertimento alla riflessione. Non dubitiamo che Mara Venier, possa dedicare dei momenti della trasmissione alla città di Venezia, per altro sua città di origine.

Sappiamo tutti, purtroppo, che in queste ultime settimane è stata travolta dall’acqua alta su cui si è polemizzato parecchio. (Il Mose è in costruzione da anni ma non è ancora efficiente e in grado di mettere in sicurezza la città lagunare).

A questo proposito la conduttrice ha speso parole accorate per la sua città, che vi riportiamo:

“Ho il cuore spezzato per la mia città e sono a disposizione per qualsiasi iniziativa di solidarietà- ha detto la conduttrice di Domenica In all’Agi-Io ho vissuto la marea del ’66 quando l’acqua alta arrivò a 194 centimetri – ha ricordato – e mi meraviglio che ancora siamo messi così, resto sconcertata […] Mi ricordo la paura e anche la sofferenza dovuta all’impossibilità di raggiungere il mio fidanzato di allora, che viveva a Venezia”.

La conduttrice inoltre aggiunge che non è il momento di fare polemica ma di rimboccarsi le maniche.

“È arrivato il momento di dare il via a qualcosa di molto serio – ha aggiunto la Venier, che si è detta disposta a fare qualsiasi cosa per aiutare la sua città a risollevarsi -: non è il momento di fare polemiche, ma proprio non riesco a capire perché non sia stato ultimato il Mose.

Per fortuna a Venezia abbiamo un grande sindaco, dotato di un gran cuore ma il governo deve ascoltare i veneziani e non solo […] Venezia non appartiene solo ai veneziani ma a tutto il mondo”.