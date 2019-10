La 5° puntata di “Domenica In”, in onda domenica 13 ottobre alle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’intervista al cantante Mika che sarà protagonista di una lunga intervista con Zia Mara che ci farà scoprire un po’ di più l’artista ma anche l’uomo.

Domenica in: in studio Mika e Ronn Moss

Mika, inglese di nascita ma italiano d’adozione ci proporrà anche un medley dei suoi successi da Relax:Take Easy, Grace Kelly, Rain etc…

In studio arriverà poi un altro protagonista amatissimo dal pubblico femminile: Ronn Moss che per molti anni ha impersonato il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera The Bold and Beautiful. Anche se nella soap è subentrato un altro attore e Ronn Moss abbia fatto altre cose, lui rimarrà per sempre il bel bisteccone Ridge che ha spezzato il cuore di Brooke un milione di volte.

Domenica In: tutti gli altri ospiti della quinta puntata del pomeriggio festivo di Rai 1

Tra gli ospiti del programma anche il conduttore dell’Eredità Flavio Insinna, mentre per il momento musicale ci intratterrà il rapper Fabio Rovazzi, che l’anno scorso assieme a Pippo Baudo condusse Sanremo Giovani.

Le indimenticabili signorine buonasera alla corte di Zia Mara

In studio ci saranno infine, le presentatrici tv di un tempo che annunciavano i programmi. Insomma, le famosissime e mai dimenticate “Signorine buonasera”:

Mariolina Cannuli,

Gabriella Farinon,

Rosanna Vaudetti

Maria Giovanna Elmi.

In studio anche l’attrice Valeria Fabrizi. La regia del programma è affidata a Roberto Croce e in studio a tenere il ritmo e a intrattenere con stacchetti musicali l’orchestra dal vivo diretta da Stefano Magnanesi.

Appuntamento, dunque con Domenica In il 13 ottobre a partire dalle ore 14, subito dopo il TG1 delle 13.30 ovviamente con la simpatica e spumeggiante, padrona di casa Mara Venier.