Beautiful anticipazioni americane: il nuovo piano distruttivo di Thomas

Le anticipazioni americane di Beautiful riportano notizie drammatiche. Nel dettaglio, un personaggio molto amato è finito in ospedale in gravissime condizioni. Riuscirà il dottor Armstrong a trovare la soluzione per salvargli la vita? Thomas approfitta di questo momento così complicato per portare avanti uno dei suoi folli piani. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap statunitense in onda in America.

Anticipazioni americane Beautiful: Bill in lacrime

I fan di Beautiful nei prossimi mesi assisteranno ad un momento drammatico della soap statunitense. Un personaggio molto amato lotterà tra la vita e la morte, dopo essere stato ricoverato urgentemente in ospedale. Si tratta di Katie Logan. Anni fa, la sorellina di Brooke aveva effettuato un trapianto di cuore, grazie a suo fratello Storm. Adesso avrà bisogno urgentemente di un trapianto di rene.

Bill Spencer, fortemente provato, finirò per implorare la Logan di aprire gli occhi. Le sue preghiere, però, non riusciranno a risvegliarla. In lacrime, il magnate le confesserà che ha un assoluto bisogno di lei e la spronerà dicendole di essere una combattente e che riuscirà a vincere questa battaglia. Ad approfittare di questo momento drammatico ci penserà Thomas Forrester. Questa volta che piano avrà in mente?

Beautiful, anticipazioni puntate americane: il piano distruttivo di Thomas

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful che andranno in onda nei prossimi giorni in USA, annunciano che le condizioni di Katie saranno molto delicate. Il dottor Armstrong rivelerà a Bill che entrambi i reni della Logan non funzionano a dovere. Thomas approfitterà di questo momento di panico per attuare un nuovo piano distruttivo. Il suo unico obiettivo sarà quello di distruggere il rapporto che c’è tra i Forrester e le Logan.

Il figlio di Ridge apparirà molto convinto del fatto che le sorelle Logan abbiano rovinato la serenità che c’era nella famiglia Forrester. Prima di tutto non manterrà la promessa fatta a Ridge, ovvero di stare alla larga dal piccolo Douglas. Ridge beccherà suo figlio in compagnia di Douglas e lo rimprovererà.

A non accettare questa situazione sarà proprio Brooke Logan, che affronterà il figlio di Taylor a muso duro. Che piano distruttivo avrà in mente Thomas? Si vocifera che il padre di Douglas potrebbe commettere errori molto sconvolgenti.