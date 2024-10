Quarta puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 6 ottobre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della quarta puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della quarta puntata del 6 ottobre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa quarta puntata di Domenica In? Grande attenzione, con un talk speciale, sarà dedicata a ‘Ballando con le Stelle‘. In studio ci saranno alcuni concorrenti come Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi con i rispettivi maestri di ballo, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti. Insieme a loro anche Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alba Parietti, Alessandra Mussolini e Pino Strabioli.

Ezio Greggio invece si racconterà a Mara Venier tra carriera e vita privata. Drusilla Foer, impegnata in tour a teatro con lo spettacolo ‘Venere nemica’, è tra le protagoniste della nuova serie tv Netflix ‘Tutto chiede salvezza’. L’artista si esibirà anche sulle note di “Buonanotte Rossana”, un brano inedito di Lelio Luttazzi.

Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo presenterà il suo ultimo libro ‘Il Dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia’, mentre Giovanni Minoli la nuova serie televisiva ‘La storia siamo noi’ che andrà in onda su Rai3 da lunedì 7 ottobre 2024.

Gli ospiti musicali

Tanto spazio anche alla musica. A Domenica In ci sarà la cantante Nikka Costa che racconterà alcuni momenti importanti della sua carriera e si esibirà con il brano “On my

own” e il suo nuovo singolo “It’s just love”.