Ventinovesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 30 marzo 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della ventinovesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della ventinovesima puntata del 30 marzo

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa ventinovesima puntata di Domenica In? Da Mara Venier arriverà Gigi D’Alessio che si racconterà tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi al pianoforte con alcuni suoi successi come “Non dirgli mai”, “Quanti amori” e il suo nuovo singolo “Cattiveria e gelosia”. Il cantante è anche apparso nell’ultimo episodio di Mare Fuori 5.

Poi sarà la volta di Patty Pravo che presenterà il suo nuovo singolo “Ho provato tutto”, scritto dal cantante Francesco Bianconi che fa parte dei Baustelle. E ancora musica con Roberto Vecchioni che si esibirà con il brano “Sogna ragazzo sogna” e presenterà il suo ultimo libro dal titolo ‘L’orso bianco era nero’. A seguire, Nunzia De Girolamo svelerà alcune anticipazioni sulla nuova edizione di ‘Ciao Maschio’ che tornerà su Rai 1, in seconda serata, da sabato 5 aprile.

Focus sulla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

In occasione della ‘Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo’, l’attrice Matilda De Angelis racconterà il film di Greta Scarano ’La vita da grandi’ che la vede come protagonista. La pellicola, nelle sale dal 3 aprile, è ispirata alla storia vera dei fratelli Damiano e Margherita Tercon.

In studio ci saranno anche Franco e Andrea Antonello, papà e figlio, che presenteranno alcune importanti iniziative di integrazione sociale per ragazzi autistici promosse dalla Onlus ‘I Bambini delle Fate’.