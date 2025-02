Ventiquattresima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 23 febbraio 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della ventiquattresima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della ventiquattresima puntata del 23 febbraio

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa ventiquattresima puntata di Domenica In? Ci sarà ancora spazio per i protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. In studio da Mara Venier si alterneranno Simone Cristicchi e Francesco Gabbani che si esibiranno con i loro rispettivi brani, “Quando sarai piccola” e “Viva la vita”. E ancora ospite Marco Masini che canterà alcuni dei suoi successi come “Ci vorrebbe il mare” e che nella serata delle cover ha duettato con Fedez. Direttamente da Sanremo Giovani, arriva il vincitore Andrea Serrembre che farà ballare tutti sulle note di “Vertebre”.

Dopo il magico duetto con Lucio Corsi, sarà la volta di Topo Gigio con un simpatico incontro con Mara Venier. Per lo spazio attualità, in studio sarà presenta la signora Claudia Ciampa, mamma del piccolo Ethan che è rientrata con suo figlio dagli Stati Uniti. Insieme a lei anche l’Avvocato Gian Ettore Gassani e la nonna del piccolo, Luciana Aiello.

Sulla Rai arrivano Belcanto e Imma Tataranni

Per la grande fiction Rai, in studio ci saranno alcuni attori per promuovere la messa in onda di Belcanto e della quarta stagione di Imma Tataranni. Per la prima (in onda su Rai1 da lunedì 24 febbraio), Mara Venier accoglierà Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. Mentre per Imma Tataranni (su Rai1 da domenica 23 febbraio) ci sarà Vanessa Scalera.