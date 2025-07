Mara Venier è stata confermata alla guida di Domenica In per la stagione 2025-2026 ma non sarà sola: accanto a lei ci sarà Gabriele Corsi. La zia più amata dagli italiani sarà al timone del programma per la sua 17esima volta, l’ottava consecutiva. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e novità.

Domenica In, i conduttori sono Mara Venier e Gabriele Corsi: tutte le novità

Domenica In festeggia quest’anno 50 anni e la grande novità della prossima edizione è rappresentata da un nuovo co-conduttore che affiancherà Mara Venier. Il nome è stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta venerdì 27 giugno 2025, al Centro di Produzione del capoluogo partenopeo.

Accanto alla zia più amata dagli italiani, ci sarà Gabriele Corsi. Dopo essere stata la voce dell’Eurovision Song Contest, arriva la sua prima conduzione di Domenica In. Il programma partirà il prossimo 14 settembre alle ore 14.00, sempre su Rai1. Cambia il capoprogetto e ci sarà una nuova scenografia.

Nella nuova edizione, non mancheranno le interviste one-to one, punto fermo di Domenica In. Ci sarà invece un nuovo spazio/salotto con la possibilità di avere tre o quattro ospiti a puntata che sarà resa più dinamica grazie alla presenza di stacchetti e momenti coreografici. Tra le new entry, anche un gioco telefonico che coinvolgerà sia il pubblico da casa che quello presente in studio.

Non ci sarà un terzo conduttore

Mara Venier e Gabriele Corsi saranno gli unici conduttori della prossima edizione di Domenica In. Tra i nomi circolati in rete c’era quello di Nek che invece non sarà alla guida del programma della domenica pomeriggio. A confermarlo è il direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai, Angelo Mellone, durante la presentazione dei palinsesti:

“La coppia di conduttori di Domenica In sarà composta da Mara Venier, che ho insistito per avere in questa edizione nonostante condizioni di vita per lei più difficili del solito, e Gabriele Corsi, che rappresenta il reinserimento del genere varietà nel pomeriggio di Rai1. Che si faccio il totonomi è normale, ma la coppia è questa”.