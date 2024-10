Sesta puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 20 ottobre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della sesta puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della sesra puntata del 20 ottobre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa sesta puntata di Domenica In? Anche oggi si parlerà dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle con alcuni concorrenti-ballerini come I Cugini Di Campagna, Alan Friedman e Massimiliano Ossini ed i rispettivi maestri di ballo: Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Veera Kinnunen. In qualità di opinionisti, ci saranno Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Roberto Alessi. Poi sarà la volta del giornalista Piero Marrazzo che ripercorrerà la sua vicenda personale raccontata nel libro ‘Storia senza eroi’, nel quale sono presenti anche tre

lettere inedite delle figlie Giulia, Diletta e Chiara.

Non mancheranno i momenti musicali con Nino D’Angelo che si racconterà tra carriera e vita privata. Inoltre si esibirà sulle note di “Bella”, brano dedicato alla sua città, Napoli. Il capoluogo campano è anche protagonista del film ‘Parthenope’, in uscita nelle sale dal 24 ottobre. In studio ci sarà il regista Paolo Sorrentino che illustrerà di che parla.

Claudio Gioè presenta ‘Mike’

Grande attesa per la mini serie tv ‘Mike’, dedicata a Mike Bongiorno. L’attore Claudio Gioè racconterà la sua emozione nel portare sul piccolo schermo il noto conduttore, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. La miniserie andrà in onda su Rai1, lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2024.