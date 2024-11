Decima puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 17 novembre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della decima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della decima puntata del 17 novembre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa decima puntata di Domenica In? Grande protagonista sarà Antonello Venditti. Il cantautore, che ha pubblicato un libro fotografico dal titolo ‘Fuori Fuoco’, ripercorrerà la sua carriera sfogliando foto e mostrando ricordi e appunti. Poi sarà la volta dell’attrice Margherita Buy che lancerà il suo nuovo film ‘Una terapia di gruppo’, disponibile al cinema dal 21 novembre 2024.

Emozionante sarà la testimonianza di Margherita Toffa, mamma dell’inviata de ‘Le Iene’ Nadia Toffa, che la ricorderà attraverso la pagine del suo nuovo libro dal titolo ’Non perder tempo a piangere’. Spazio poi alla musica con Achille Lauro che si esibirà sulle note del suo nuovo singolo “Amore disperato”. Per l’attualità invece ci sarà Bruno Vespa che insieme a Mara Venier commenterà alcune notizie della settimana e presenterà il suo ultimo libro dal titolo ‘Hitler e Mussolini’.

Lunetta Savino presenta Libera

Lunetta Savino, al suo primo ruolo da protagonista in una fiction, presenterà ‘Libera’ che andrà in onda su Rai 1 da martedì 19 novembre. In totale saranno quattro le puntate dove l’attrice interpreterà Libera Orlando, un’integerrima giudice del tribunale di Trieste che cerca vendetta per la morte della figlia.