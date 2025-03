Ventisettesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 16 marzo 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della ventisettesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della ventisettesima puntata del 16 marzo

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa ventisettesima puntata di Domenica In? In studio ci sarà un omaggio a Bobby Solo che il prossimo 18 marzo compirà 80 anni. Da Mara Venier il cantautore ripercorrerà la sua carriera, esibendosi con alcuni suoi successi come “Una lacrima sul viso”. Grande attesa poi per Christopher Lambert, attualmente in Italia per presentare il suo nuovo film dal titolo ‘Eyes Everywhere’, per la regia di Simona Calo.

Inoltre Sandro Giacobbe, insieme alla moglie Marina Peroni, racconterà la sua battaglia contro la malattia e canterà “Signora mia” e “Sarà la nostalgia”. Ancora tanta musica con i ‘Coma Cose’ che faranno ballare tutti con la canzone sanremese “Cuoricini”. Mentre l’attore Rocco Papaleo presenterà il film che lo vede protagonista ‘U.S. Palmese’ nei cinema dal prossimo 20 marzo.

La puntata si concluderà con ‘Le Orme’, storica band degli ’60 e ’70 che presenterà l’evento ‘Le orme plays Venice’ e si esibirà con i brani “Amico di ieri” e “Acqua di Luna” insieme al cantante Luca Minnelli.

Ospiti gli attori di Mare Fuori

Dal 26 marzo, in prima serata su Rai2, andranno in onda le nuove puntate della quinta stagione di ‘Mare Fuori’. In studio ci saranno alcuni protagonisti come Vincenzo Ferrera (l’educatore Beppe); Maria Esposito (Rosa Ricci); Giuseppe Pirozzi (Micciarella); Artem (Pino o’ Pazzo).