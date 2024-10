Quinta puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 13 ottobre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della quinta puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della quinta puntata del 13 ottobre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa quinta puntata di Domenica In? Ampio spazio sarà dato a Ballando con le Stelle con un talk show che vedrà la presenza dei ballerini Luca Barbareschi, Furkan Palali e Alan Friedman e dei rispettivi maestri Alessandra Tripoli, Erica Martinelli e Giada Lini. In qualità di opinionisti, ci saranno Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra e Alessandra Mussolini.

Tra gli ospiti anche l’attore Raoul Bova che racconterà il suo ruolo all’intero di Don Matteo 14. La fiction tornerà in onda per una nuova stagione su Rai1 dal prossimo giovedì 17 ottobre 2024 per un totale di 10 puntate. Poi sarà la volta di Giancarlo Magalli che presenterà il suo libro dal titolo ‘Fantastici’. Nel volume il conduttore ripercorre gli anni più belli della sua carriera artistica e gli incontri avuti con tanti colleghi sia del mondo del cinema che della tv.

Arriva Francis Ford Coppola

Grande attesa per l’arrivo a ‘Domenica In’ di Francis Ford Coppola, vincitore di ben sei Premi Oscar. Il regista presenterà il suo ultimo film ‘Megalopolis’ che uscità nelle sale cinematografiche il 16 ottobre 2024.