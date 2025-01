Diciottesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 12 gennaio 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della diciottesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della diciottesima puntata del 12 gennaio

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa diciottesima puntata di Domenica In? Appuntamento da non perdere con Paolo Fox che svelerà le previsioni dei dodici segni zodiacali per quest’anno. In studio, ci saranno sei coppie famose composte da Simona Ventura con il marito Giovanni Terzi; Andrea Roncato con la moglie Nicole, Minnie Minoprio con il marito Carlo, Giucas Casella con la compagna Valeria. E ancora Natasha Stefanenko con il marito Luca e Maurizio Ferrini con la compagna Sara.

Poi sarà la volta dell’attrice Giovanna Ralli, che ha da poco compiuto 90 anni, che si racconterà tra carriera e vita privata. Mentre Ficarra e Picone, insieme a Toni Servillo, presenteranno il loro prossimo film ‘L’Abbaglio’, in uscita al cinema dal 16 gennaio.

Per la musica, ci sarà Amedeo Minghi che si esibirà al pianoforte con il singolo “Anima sbiadita” che dà il titolo all’omonimo album che raccoglie anche alcuni brani inediti.

Serena Rossi presenta Mina Settembre 3

Grande attesa poi ‘Mina Settembre 3’. Da Mara Venier arriverà la protagonista, Serena Rossi, che svelerà alcune anticipazioni su quello che vedremo in onda a partire da domenica 12 gennaio, in prima serata su Rai1. Tra new entry e nuove storie, l’assistente sociale si troverà ad aiutare chi ne ha più bisogno.