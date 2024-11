Nona puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 10 novembre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della nona puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della nona puntata del 10 novembre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa nona puntata di Domenica In? In studio ci sarà Carlo Verdone che si racconterà tra carriera e vita privata. L’attore inoltre presenterà la terza stagione della serie ‘Vita da Carlo’, in uscita sulle piattaforme di streaming dal 16 novembre. Poi sarà la volta di Selvaggia Lucarelli (che ieri ha avuto l’ennesimo scontro con Sonia Bruganelli) che parlerà della sua esperienza di giudice a ‘Ballando con le stelle’. La giornalista commenterà anche alcuni fatti di cronaca e di attualità.

Ospite anche l’attore Francesco Arca che a Mara Venier racconterà del suo legame con il papà Silvano, deceduto nel 1995 durante una battuta di caccia in Sardegna. Poi sarà la volta di Michele Placido e Federica Luna Vincenti, coppia nella vita e sul set, che presenteranno il film ‘Eterno visionario’ dedicato alla vita di Luigi Pirandello.

Non mancheranno momenti musicali con la cantante Clara che si esibirà con il nuovo singolo “Nero gotico”, uscito recentemente e già in testa alle classifiche tra i brani più ascoltati.

Francesco Giorgino presenta ‘XXI Secolo’

Francesco Giorgino sarà in studio per presentare la nuova edizione di ‘XXI Secolo’. Il programma andrà in onda da lunedì 11 novembre, in seconda serata su Rai1.