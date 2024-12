Dodicesima puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 1 dicembre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della dodicesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della dodicesima puntata del 1 dicembre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa dodicesima puntata di Domenica In? Grande protagonista sarà Andrea Bocelli che ripercorrerà i suoi trent’anni di carriera. Inoltre il cantante allieterà il pubblico in studio e quello da casa esibendosi al pianoforte con due suoi grandi successi: “Il mare calmo della sera” e “Con te partirò”. I brani sono contenuti nel suo nuovo album ‘Duets’, da poco pubblicato. Poi sarà la volta del giornalista Alberto Matano che racconterà il suo primo romanzo dal titolo ‘Vitamia’.

Spazio allo sport con la presenza dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Gianluigi Buffon, che parlerà del suo libro autobiografico ‘Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi’, che raccoglie aneddoti sulla sua carriera e vita privata.

Nicoletta Mantovani per la Campagna dell’Antoniano di Bologna

Nicoletta Mantovani interverrà poi per sostenere la Campagna dell’Antoniano di

Bologna dal titolo ‘Operazione Pane’, oltre a ricordare gli anni vissuti al fianco di Luciano Pavarotti fino alla scomparsa del tenore.

Per la musica, ospite di Mara Venier ci sarà il cantautore Franco Ricciardi che si esibirà con il suo nuovo singolo “Viernarì”. Al termine della puntata andrà in onda lo Zecchino d’oro.