Torna l’appuntamento con “DOC Nelle tue mani 3“, la serie televisiva campione d’ascolti di Rai1 con protagonista Luca Argentero. Scopriamo la trama e le anticipazioni delle prossime puntate trasmesse giovedì 1 febbraio 2024 in prima serata sulla prima rete di Stato.

DOC Nelle tue mani 3, quando va in onda e prossima puntata

Giovedì 1 febbraio 2024 dalle ore 21.30 va in onda una nuova puntata di “DOC Nelle tue mani 3“, la serie televisiva italiana di genere medical drama trasmessa su Rai 1 dal febbraio 2020 e scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli. La serie è ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, che, in seguito ad un incidente stradale sulla tangenziale di Pavia, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita. Ad interpretare Andrea Fanti, il protagonista principale, è Luca Argentero. Dove eravamo rimasti? E soprattutto cosa succederà nelle puntate di stasera?

Nel primo episodio di giovedì 1 febbraio 2024 dal titolo “Fantasmi“, le sedute di terapia con Enrico hanno delle conseguenze particolari su Doc. Andrea Fanti, infatti, ha una crisi al punto da mettere in discussione le sue capacità professionali. Intanto Agnese decide di non continuare la sua ricerca sul passato, mentre Giulia cerca in tutti i modi di spronare Andrea a non arrendersi nonostante una serie di problemi e difficoltà. Non ultima il fratello Fabio viene ricoverato in ospedale.

DOC Nelle tue mani 3, cast e come vederlo in streaming su RaiPlay

Il secondo episodio dal titolo “Salto nel buio” di Doc Nelle tue mani 3 trasmesso giovedì 1 febbraio in prima serata su Rai1, Andrea scopre come rintracciare la donna che sta cercando. Prima però deve trovare il coraggio di farlo. Intanto Riccardo in reparto deve vedersela con un indisciplinato personal trainer. Damiano, invece, deve occuparsi di una modella che poco dopo scopre essere la fidanzata del fratello Samuele con cui non ha più rapporti da diversi anni. Il ricovero della ragazza apre vecchie ferite mai rimarginate.

Questo e tanto altro nel doppio appuntamento con DOC 3, la serie tv in onda giovedì in prima serata su Rai1. Ricordiamo: per chi si fosse perso una delle puntate di Doc Nelle tue mani 3 può rivederle in replica streaming ondemand. Dove? Per rivedere le puntate di DOC basta collegarsi alla piattaforma di RaiPlay dove sono disponibili in streaming tutti gli episodi della medical drama più amata del piccolo schermo!