Doc – Nelle tue Mani 2 sta per approdare su Rai 1. Manca relativamente poco alla messa in onda dei nuovi episodi della fiction con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, un medico che a causa di un incidente ha perso la memoria.

Doc nelle tue mani 2: quando inizia, trama, cast e anticipazioni

Torna il medical drama con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti che lo scorso anno durante il primo lockdown registrò ascolti pazzeschi – fino a 8 milioni di telespettatori incollati allo schermo.

La messa in onda è prevista per giovedì 13 gennaio 2022 in prima serata su Rai 1. I telespettatori potranno assistere ad un totale di otto nuove e appassionanti puntate.

Tutti pronti pertanto a iniziare il nuovo anno insieme ad Andrea Fanti – Luca Argentero – brillante chirurgo e primario del Policlinico Ambrosiano, la cui vita è cambia radicalmente a seguito di un incidente stradale.

La trama e le anticipazioni di Doc – nelle tue mani, seconda stagione: si parlerà anche di Covid

Nei nuovi episodi della popolare fiction si parlerà anche di Covid 19. A darne anticipazione in tal senso è stata una delle protagoniste, Sara Lazzaro che interpreta Agnese Tiberi, ex moglie di Andrea (Luca Argentero). Stando a quanto dichiarato dall’attrice, nella seconda stagione si parlerà proprio della pandemia con cui ormai facciamo i conti da due anni. L’attrice ha infatti svelato che:

“Nella nuova stagione ci siamo presi la responsabilità di parlare del momento attuale – ha anticipato – Quindi il Covid sarà protagonista. È una questione quasi di principio. Porterà ognuno dei personaggi in un viaggio, e lo è stato anche per noi attori, avendo vissuto questa realtà. Le sceneggiature sono molto solide e ricche, piene di colpi di scena, ci sono nuovi personaggi”.

Il Policlinico Ambrosiano, quindi sarà travolto dal coronavirus – all’emergenza sanitaria è dedicato un episodio speciale – e lo staff medico dovrà far fronte a questa emergenza, senza perdere la fiducia nella medicina.

Doc – nelle tue mani 2: anticipazioni

Cosa ci dicono le anticipazioni su Doc – Nelle tue mani 2? A quanto pare l’obiettivo di Andrea Fanti è tornare ad essere il primario del Policlinico Ambrosiano. Il dottore non vuole però tornare ai vecchi comportamenti avuti prima dell’incidente, comportamenti che lo rendevano un medico freddo cinico e del tutto disinteressato al paziente.

Fanti ha compreso come ascoltare il paziente, capirlo e accompagnarlo alla guarigione, sia in realtà molto efficace per curare ogni tipo di malattia. L’empatia, la vicinanza, la comprensione, sono gli strumenti necessari per essere un buon medico e Doc cercherà di adottarli per ogni paziente.

Inoltre Fanti proverà a convincere la sua prima assistente, Giulia – a cui presta il volto Matilde Gioli -, che è stata anche la sua amante, a ritirare la richiesta di trasferimento. Naturalmente tenterà di riconquistare Agnese, l’ex moglie a cui si sente ancora legato e con cui nella prima stagione ha avuto u ritorno di fiamma.

Doc – nelle tue mani 2: il cast completo

Nel cast di Doc 2 ritroviamo il personale medico della scorsa edizione con qualche nuovo arrivo. Fra gli attori vi sono infatti:

Luca Argentero,

Matilde Gioli,

Sara Lazzaro,

Pierpaolo Spollon ,

, Simona Tabasco,

Silvia Mazzieri,

Alberto Malanchino,

Beatrice Grannò,

Gianmarco Saurino,

Marco Rossetti,

Giusy Buscemi,

Giovanni Scifoni,

Alice Arcuri,

Gaetano Bruno

La fiction è scritta da Francesco Arlanch, Viola Rispoli (soggetto di serie) mentre la regia è affidata a Beniamino Catena. A produrla sono: Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Ricordiamo infine che la serie tv è tratta da una storia vera, ma molti episodi narrati sono di pura fantasia e non hanno nessuna attinenza con la realtà e la vera vita del medico Pierdante Piccioni.