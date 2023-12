A partire da giovedì 11 gennaio andranno in onda in prima serata su Raiuno i nuovi episodi di Doc-Nelle tue mani. L’amata serie che segue le vicende professionali e personali del dottor Andrea Fanti e dei suoi colleghi del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano sta per tornare in tv ma prima sarà preceduta dalla visione in anteprima il 18 e il 19 dicembre nelle sale cinematografiche dei primi due episodi. Nel cast, insieme a Luca Argentero, i telespettatori ritroveranno Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni, Elisa D’Eusanio.

Intervista a Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro. In questa terza stagione, Andrea Fanti si troverà a dover fare i conti con il suo passato. Riemergeranno dei ricordi che lo porteranno a dover prendere consapevolezza che quanto gli era stato raccontato finora non corrispondeva alla realtà. La figura di Andrea Fanti sarà però centrale nella vita del reparto, sarà sempre lui a prendersi cura dei suoi pazienti instaurando un rapporto speciale che andrà oltre quello tra medico e paziente. Un rapporto che nella situazione sanitaria attuale è da considerarsi utopistico considerati i tagli alla sanità: “Uno dei temi principali della serie è proprio questo. I tagli alla sanità hanno portato inevitabilmente a cancellare questo rapporto tra medico e pazienti. L’atteggiamento di Doc nei confronti del paziente stride con la tendenza generale della medicina. Mi riferisco alla redditività economica e alla spersonalizzazione del risultato. E’ una tematica scottante”.

Nella seconda stagione, Giulia Giordano ha vissuto momenti di alti e bassi. Non solo la morte di Lorenzo Lazzarini ma anche il tradimento di Cesconi. Le abbiamo chiesto se in questa nuova stagione ci sarà per lei un riscatto: “Credo che ormai peggio della seconda stagione non possa andare, sarebbe un accanimento ingiustificato. Giulia si troverà a rialzare lo sguardo, a guardare il futuro con occhi diversi. Ricomincerà a pensare di più anche a se stessa, alle sue capacità e alle sue ambizioni”.

Agnese invece dovrà fare i conti una volta per tutte con le sue scelte e le sue contraddizioni: “Come in ogni stagione, c’è un’opportunità di crescita e di redenzione. Sarà costretta ad affrontare una delle sue più grandi paure. Mi accomuna ad Agnese la tenacia e la determinazione, il bisogno di non prestare ascolto a determinate emozioni. A differenza sua, non ho sofferto per le sue perdite perché non ho avuto una vita come la sua. Non la giudicherei mai e anzi sono molto comprensiva”.

Sulla scena che emotivamente li ha coinvolti di più, tacciono tutti e tre anche se il loro sguardo racconta molto. E sui ritorni, Matilde Gioli rivela: “Qualche ritorno ci sarà, bisogna capire da dove e in quale dimensione temporale”.

Intervista Video al Cast di Doc 3