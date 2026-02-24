Ditonellapiaga torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con “Che fastidio!”. Dopo il debutto nel 2022 in coppia con Rettore sulle note di “Chimica“, la cantante gareggia da sola con un brano apripista di un nuovo progetto discografico che segna la sua evoluzione artistica e personale.

Ditonellapiaga, il testo di “Che fastidio!”

di M. Carducci – E. Castroni – E. Ruzzi – A. Casagni – M. Carducci – E. Castroni

Io non so più cos’è normale

O un’allucinazione

Se sono matta io

Non è che voglia litigare

Ho solo qualche osservazione

Un pensiero mio

La moda di Milano (che fastidio!)

Lo snob romano (che fastidio!)

Il sogno americano (che fastidio!)

E il politico italiano (che fastidio!)

La musica tribale (che fastidio!)

I cani alle dogane (che fastidio!)

E il corso di pilates mi deprime, il pranzo salutare (che schifo!)

Stasera vado a una festa la solita farsa e non m’interessa (che fastidio!)

E la vicina molesta bussa alla porta “abbassa quei bassi” (che fastidio!)

E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e (non mi fido!)

Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa (che fastidio!)

Io non so più cos’è normale

O un’allucinazione

Se sono matta io

Non è che voglia litigare

Ma ho come l’impressione

Di non potermi controllare

E allora te lo dico (che fastidio!)

Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)

L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito

Facciamoci una foto (che fastidio!)

Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)

Scambiamoci il numero, ti scriverò

Ma sotto quel sorriso, dico

Che fastidio!

Su le mani solo se sei dell’acquario

Strano ti facevo proprio sagittario

La chiamo dall’India, dall’Albania, Torino

Per un piano tariffario

Nasi alla francese come in fotocopia

Imparare a vivere con un tutorial

Passa a premium, clicca qui, ascolta ora!

Cento cover Bossa Nova

Io non so più cos’è normale

O un’allucinazione

Se sono matta io

Se sono matta io!

E allora te lo dico (che fastidio!)

Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)

L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito

Facciamoci una foto (che fastidio!)

Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)

Scambiamoci il numero, ti scriverò

Ma sotto quel sorriso, dico

Che fastidio! (x 3)

Facciamoci una foto (che fastidio!)

Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)

Scambiamoci il numero, ti scriverò

Ma sotto quel sorriso, dico

Io non so più cos’è normale

O un’allucinazione

Se sono matta io (x 5)

Nonostante i corsi di meditazione

Di respirazione

Non posso sopportare

Gli arrivisti e i “giornalisti perbenisti” (che fastidio!)

E poi i tronisti presentati come artisti (che fastidio!)

Oppure l’inno nazionale al piano bar

Gli F24, lo spam

Che fastidio! Che fastidio!

Che fastidio!

Io non so più cos’è normale

Ma sono matta io

Ma sono matta io

Ma sono matta

Ditonellapiaga canta “Che fastidio!” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato

Dopo il successo nel 2022 con “Chimica” in coppia con Donatella Rettore, Ditonellapiaga torna a Sanremo 2026, ma questa volta da sola con “Che fastidio!“. Un brano frizzante che ha tutte le carte in regola per diventare il vero tormentone di questa 76esima edizione. La canzone, nata in un momento di crisi profonda come raccontato dalla stessa interprete, segna l’inizio di un nuovo percorso musicale ed artistico. Una “fase nuova” che raggiunge l’apice nella pubblicazione del nuovo album di inediti “Miss Italia”.

“Che fastidio!” è un brano ironico e irriverente in cui Ditonellapiaga gioca ed evidenzia luoghi comuni di cui siamo tutti vittime. Dai selfie forzati, alla feste spacciate per eventi supercool, ai tronisti presentati come artisti, la canzone racconta la società e le relazioni dei giorni odierni.

Il significato di “Che fastidio!”

Ditonellapiaga con “Che fastidio!” torna a Sanremo 2026 con un brano energico, frizzante ed auto-ironico che rappresenta a pieno il nuovo percorso dell’interprete. Scritto e composto dalla stessa Margherita – insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni- “Che fastidio!” è nato in un momento di grandi crisi personale ed artistica della sua interprete.

Un momento no diventato cruciale per la creazione di un brano che elenca una serie di piccole e grandi inconveniente della vita di tutti i giorni con cui tutti abbiamo a che fare. Non solo, la canzone racconta anche quella strana sensazione di sentirsi fuori posto interpretata in modo ironico, pungente e mai giudicante, attraverso tutto ciò che può dar fastidio nella vita di tutti i giorni e nel frenetico mondo di Margherita.