Ditonellapiaga torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con “Che fastidio!”. Dopo il debutto nel 2022 in coppia con Rettore sulle note di “Chimica“, la cantante gareggia da sola con un brano apripista di un nuovo progetto discografico che segna la sua evoluzione artistica e personale.
Ditonellapiaga, il testo di “Che fastidio!”
di M. Carducci – E. Castroni – E. Ruzzi – A. Casagni – M. Carducci – E. Castroni
Io non so più cos’è normale
O un’allucinazione
Se sono matta io
Non è che voglia litigare
Ho solo qualche osservazione
Un pensiero mio
La moda di Milano (che fastidio!)
Lo snob romano (che fastidio!)
Il sogno americano (che fastidio!)
E il politico italiano (che fastidio!)
La musica tribale (che fastidio!)
I cani alle dogane (che fastidio!)
E il corso di pilates mi deprime, il pranzo salutare (che schifo!)
Stasera vado a una festa la solita farsa e non m’interessa (che fastidio!)
E la vicina molesta bussa alla porta “abbassa quei bassi” (che fastidio!)
E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e (non mi fido!)
Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa (che fastidio!)
Io non so più cos’è normale
O un’allucinazione
Se sono matta io
Non è che voglia litigare
Ma ho come l’impressione
Di non potermi controllare
E allora te lo dico (che fastidio!)
Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)
L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito
Facciamoci una foto (che fastidio!)
Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)
Scambiamoci il numero, ti scriverò
Ma sotto quel sorriso, dico
Che fastidio!
Su le mani solo se sei dell’acquario
Strano ti facevo proprio sagittario
La chiamo dall’India, dall’Albania, Torino
Per un piano tariffario
Nasi alla francese come in fotocopia
Imparare a vivere con un tutorial
Passa a premium, clicca qui, ascolta ora!
Cento cover Bossa Nova
Io non so più cos’è normale
O un’allucinazione
Se sono matta io
Se sono matta io!
E allora te lo dico (che fastidio!)
Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)
L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito
Facciamoci una foto (che fastidio!)
Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)
Scambiamoci il numero, ti scriverò
Ma sotto quel sorriso, dico
Che fastidio! (x 3)
Facciamoci una foto (che fastidio!)
Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)
Scambiamoci il numero, ti scriverò
Ma sotto quel sorriso, dico
Io non so più cos’è normale
O un’allucinazione
Se sono matta io (x 5)
Nonostante i corsi di meditazione
Di respirazione
Non posso sopportare
Gli arrivisti e i “giornalisti perbenisti” (che fastidio!)
E poi i tronisti presentati come artisti (che fastidio!)
Oppure l’inno nazionale al piano bar
Gli F24, lo spam
Che fastidio! Che fastidio!
Che fastidio!
Io non so più cos’è normale
Ma sono matta io
Ma sono matta io
Ma sono matta
Dopo il successo nel 2022 con “Chimica” in coppia con Donatella Rettore, Ditonellapiaga torna a Sanremo 2026, ma questa volta da sola con “Che fastidio!“. Un brano frizzante che ha tutte le carte in regola per diventare il vero tormentone di questa 76esima edizione. La canzone, nata in un momento di crisi profonda come raccontato dalla stessa interprete, segna l’inizio di un nuovo percorso musicale ed artistico. Una “fase nuova” che raggiunge l’apice nella pubblicazione del nuovo album di inediti “Miss Italia”.
“Che fastidio!” è un brano ironico e irriverente in cui Ditonellapiaga gioca ed evidenzia luoghi comuni di cui siamo tutti vittime. Dai selfie forzati, alla feste spacciate per eventi supercool, ai tronisti presentati come artisti, la canzone racconta la società e le relazioni dei giorni odierni.
Il significato di “Che fastidio!”
Ditonellapiaga con “Che fastidio!” torna a Sanremo 2026 con un brano energico, frizzante ed auto-ironico che rappresenta a pieno il nuovo percorso dell’interprete. Scritto e composto dalla stessa Margherita – insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni- “Che fastidio!” è nato in un momento di grandi crisi personale ed artistica della sua interprete.
Un momento no diventato cruciale per la creazione di un brano che elenca una serie di piccole e grandi inconveniente della vita di tutti i giorni con cui tutti abbiamo a che fare. Non solo, la canzone racconta anche quella strana sensazione di sentirsi fuori posto interpretata in modo ironico, pungente e mai giudicante, attraverso tutto ciò che può dar fastidio nella vita di tutti i giorni e nel frenetico mondo di Margherita.