Cosa è in arrivo su Disney+? Ecco tutte le novità di dicembre 2023 tra serie tv e film. Ci sono numerosi prodotti da non perdere che sono validi per tenere tutta la famiglia incollata davanti allo schermo e per sentire ancor di più la magia del Natale. Ci sono serie attesissime capaci di farci provare mille emozioni e di tenerci con il fiato sospeso fino alla fine. Ecco tutti i titoli e le date di uscita.

Disney plus, le novità di dicembre 2023 dei film: titoli e date di uscita

Cosa vedremo su Disney + a dicembre 2023? Ecco le novità tra serie tv e film che ci aspettano. Cosa potremo trovare sulla piattaforma di streaming live e on demand super esclusiva? Il suo ricco catalogo comprende titoli eccezionali della casa di: Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Vi sono disponibili tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva. Passiamo in rassegna per prima cosa i film in arrivo a dicembre 2023. Tra i titoli vi sono:

Theater Camp: un’estate a tutto volume – in arrivo dal 6 dicembre

Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può! – film animato – disponibile dall’8 dicembre

– film animato – disponibile dall’8 dicembre Indiana Jones e il quadrante del destino in arrivo dal 15 dicembre. Harrison Ford torna a vestire i panni del leggendario eroe archeologo per quello che sembra essere un ultimo capitolo del franchise. Ci attende una grande e travolgente avventura in giro per il mondo.

Le serie tv più attese