Quali film guardare su Disney Plus tra le novità di questo mese di Giugno 2023? La piattaforma offre numerosi spunti per passare serate in compagnia all’insegna delle emozioni forti. Ecco alcuni titoli che potremo trovare presto disponibili, ma anche qualche consiglio utile su film da guardare e riguardare soprattutto nelle giornate di pioggia.

Disney Plus: tutti i film che approdano sulla piattaforma a Giugno 2023

Tanti nuovi film sono in arrivo su Disney Plus. Il mese di giugno 2023 è estremamente ricco di titoli che potranno entusiasmare un pubblico piuttosto variegato. Cosa c’è di imperdibile da guardare? Tra i contenuti sempre nuovi disponibili in streaming compaiono soprattutto:

Avatar: la via dell’acqua

Flamin’ Hot

Di cosa parlano le due pellicole? Dopo il successo del primo film arriva sulla piattaforma Disney Plus Avatar: La Via dell’Acqua ovvero la pellicola di James Cameron che mostra come sia il mondo di Pandora fra azione ed avventura. Il film, ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo capitolo, è incentrato sulla storia della famiglia Sully e mostra al pubblico, pronto a rimanere con il fiato sospeso per tutta la durata della storia, i maestosi tulkun dell’oceano.

L'evento cinematografico di una generazione è arrivato su #DisneyPlus. Avatar: La Via dell'Acqua è disponibile ora. pic.twitter.com/GccPgXPFMA — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) June 7, 2023

Flamin’ Hot, invece, è incentrato su di una storia vera. Protagonista della pellicola è Richard Montañez, partito come inserviente della Frito-Lay. il mondo lo conosce come colui che ha stravolto l’industria alimentare sfruttando le sue origini messicano-americane. Come? Trasformando i Flamin’ Hot Cheetos in un vero e proprio fenomeno globale.

I film su Disney Plus da guardare e riguardare con tutta la famiglia

I due titoli sopra menzionati si vanno ad aggiungere a una lunga lista di film da vedere con tutta la famiglia ogni volta che se ne ha voglia. Un esempio? Ebbene tra i film per i più romantici vi sono: Pretty Princess e Come d’incanto con nel cast attore del calibro di Anne Hathaway e Patrick Dempsey.

Gli appassionati di animazione possono guardare invece: Coco, Red, Mulan o Oceania mentre chi ama la fantascienza e l’avventura può tenere il fiato sospeso, scena dopo scena, con Rogue One.