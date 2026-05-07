A Maggio, su Disney+, arrivano altri nuovi titoli. Tra lo speciale Marvel Television The Punisher: One last kill, la seconda stagione di Rivals, ma anche il film italiano 2 Cuori e 2 capanne con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, questo mese il catalogo si arricchisce di titoli davvero interessanti. Di seguito, scopriamo alcuni dei più attesi.

Disney+: i film e le serie tv più attese di Maggio 2026

Le novità iniziano il 7 maggio con Send Help, l’ultimo thriller di Sam Raimi. Linda e il suo arrogante capo Bradley, dopo un disastro aereo, sono gli unici sopravvissuti e si ritrovano naufraghi su un’isola deserta. Costretti a condividere spazi, dovranno superare i vecchi rancori e lavorare insieme per sopravvivere. Ma ormai non sono più in ufficio, e gli equilibri potrebbero cambiare pericolosamente.

Dal 12 maggio invece arriva la seconda stagione di Tucci in Italy. Stanley Tucci ritiene che il modo migliore per comprendere ciò che rende unico un paese sia attraverso il suo cibo. L’attore torna a visitare cinque nuove regioni, tra cui le Marche, la Campania e il Veneto, ma esplora anche due isole molto diverse tra loro: la Sardegna, dove indaga il rapporto tra cibo e longevità, e la Sicilia.

Il 13 maggio spazio per lo speciale Marvel Television The Punisher: One last kill. Qui, Jon Bernthal interpreta il ruolo del vigilante protagonista, alias Frank Castle, che continua a cercare un significato oltre la vendetta, e viene riportato a combattere da una forza inaspettata.

Il 15 maggio invece al catalogo si aggiunge la seconda stagione di Rivals. In questo nuovo capitolo, la battaglia per la concessione televisiva della Central South West raggiunge il culmine, mentre la guerra tra Corinium e Venturer entra in una nuova fase pericolosa. Tony Baddingham è determinato a smantellare i suoi rivali, strumentalizzando gli scandali e manipolando le persone per mantenere il proprio potere. Le vite personali dei personaggi del Rutshire precipitano quindi completamente nel caos.

Infine, il 25 maggio, arriva la commedia italiana 2 Cuori e 2 capanne con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. La storia segue Alessandra e Valerio, due persone completamente diverse tra loro. Le loro strade si incrociano per caso su un tram e, dopo una notte travolgente, scoprono di lavorare nella stessa scuola. Costretti a convivere sotto lo stesso tetto scolastico, dovranno fare i conti con una situazione del tutto imprevista che li costringerà a confrontarsi. Riusciranno una femminista convinta e un maschilista inconsapevole a trovare un punto d’incontro?

Disney+, a Maggio arrivano Welcome to Wrexham e World Wide Mafia, ‘Ndrangheta

Ma su Disney+ c’è spazio anche per le grandi storie vere. Il 15 maggio viene rilasciata la quinta stagione di Welcome to Wrexham. In streaming con 2 episodi disponibili al lancio, la serie segue Rob e Ryan chen nel 2020, hanno acquistato i Red Dragons, una squadra di quinta categoria. La loro speranza era di trasformare il club creando una storia di riscatto che il mondo potesse tifare. L’obbiettivo è stato raggiunto, e il club è ora nella storia. Le tre promozioni consecutive hanno infatti portato i Reds nella English Football League Championship per la prima volta in oltre quarant’anni.

Il 20 maggio viene rilasciata World Wide Mafia, ‘Ndrangheta. La serie segue Nicola Gratteri, magistrato calabrese sotto scorta da oltre trent’anni, che ha guidato nel 2019 la più grande operazione mai tentata contro la ’Ndrangheta, l’operazione Rinascita Scott. Dalle indagini fino al maxiprocesso che ha coinvolto oltre 400 imputati, la serie racconta una guerra di giustizia e coraggio in una terra segnata da paura e silenzi.