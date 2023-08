Quali sono le uscite del mese di agosto 2023 su Disney+? Ecco la lista completa con tutte le nuove serie tv e i film in arrivo sulla piattaforma online!

Disney+, le novità di Agosto 2023:

Il mese di Agosto è ricco di novità per la piattaforma streaming di Disney+. Tantissimi i nuovi titoli di serie, film e show in arrivo sul servizio di video on demand gestito da Disney Media and Entertainment Distribution, divisione distributiva dei prodotti del gruppo Walt Disney Company. Il 2 agosto arriva “Guardiani della Galassia Vol.3 dei Marvel Studios“, l’ultimo film della trilogia dei Marvel Studios. Peter Quill, interpretato da Chris Pratt, coinvolge tutta la squadra in una nuova missione per difendere il mondo e proteggere Rocket. Intanto una nuova minaccia è in arrivo per i Guardiani.

Dall’8 agosto, invece, esce la terza stagione di “Only Murders in the Building” con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez chiamati ad indagare sulla morte di una star di film d’azione di Hollywood. Da non perdere poi “Ashoka“, la serie che segue le vicende del personaggio di Ahsoka Tano, un’ex padawan Jedi, nonché apprendista di Anakin con protagonista Rosario Dawson.

Disney+, le serie tv e i film in uscita ad Agosto 2023

Ecco il catalogo completo con i titoli dei film, delle serie tv e degli show in arrivo da Agosto 2023 sulla piattaforma di Disney+:

2 agosto:

Guardiani della Galassia Vol. 3 (film), Farm Dreams, How Not to Draw Shorts, Kiff, Star Wars: Young Jedi Adventures;

4 agosto:

Rio 2;

8 agosto:

Only Murders in the Building 3 (serie tv);

9 agosto

High School Musical: The Musical – La serie S4, Cortometraggi Chibi Tiny Tales (S3, 11 episodi), Dino Ranch (S2, 9 episodi);

11 agosto

The Amazing Spider-Man 2, Barnyard Olympics, Donald’s Cousin Gus, Donald’s Nephews, Flying Jalopy, Goofy and Wilbur, Mickey’s Steam-Roller

16 agosto

The Bear 2, Disney Junior Wonderful World of Songs, Hamster & Gretel, The Villains of Valley View, Wicked Tuna;

17 agosto

The Wonder Years;

18 agosto

LEGO® Disney Princess: The Castle Quest;

23 agosto

Star Wars: Ahsoka;

25 agosto

Cenerentola, Gli amici delle vacanze 2, Explorer: Lost in the Arctic;

30 agosto

Kiya & the Kimoja Heroes, Pretty Freekin Scary, Star Wars: Ahsoka, Chip ‘n’ Dale: Park Life.