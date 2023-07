Cresce l’attesa per il terzo capitolo de “Guardiani della Galassia Vol 3“, il film di genere azione, fantascienza, commedia del 2023, diretto da James Gunn. La pellicola con protagonisti Chris Pratt e Zoe Saldana è in arrivo sulla piattaforma streaming di Disney+. Ecco data d’uscita, cast e trailer.

Guardiani della Galassia Vol 3, data di uscita

Dopo aver conquistato i botteghini del cinema, il terzo capitolo de “Guardiani della Galassia Volume 3” è in arrivo sul piccolo schermo. Il film di fantascienza del 2023 diretto da James Gunn è tra i titoli di punta di Disney+, il servizio di video on demand a pagamento gestito da Disney Media and Entertainment Distribution. Il film, accolto con grande entusiasmo da critica e pubblico, sarà disponibile in streaming da mercoledì 2 agosto 2023 sulla piattaforma Disney Plus.

Con questo film si è conclusa la trilogia Marvel scritta e diretta da James Gunn. Il regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e musicista americano prossimamente sarà impegnato in nuovi progetti per la DC, anche se non esclude la possibilità di uno spin-off su Star-Lord. Ecco cosa ha dichiarato: “cerchiamo sempre di dare a qualcuno un qualcosa di speciale. Io e Chris ne abbiamo parlato a lungo su come sarebbe stato grandioso fare un film sul leggendario Star-Lord. Una storia in cui cerca di adattarsi agli usi e costumi degli abitanti della Terra allo stesso modo in cui qualcun altro si adatterebbe nello spazio. Lo considero un pesce fuor d’acqua, ma è proprio questo il bello. Non vedo l’ora di vederlo“.

Guardiani della Galassia Vol 3, cast e scene post credit

Nel cast del film “Guardiani della Galassia 3” ci sono: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche il 3 maggio scorso, ha incassato ha incassato 358.630.541 milioni di dollari solo in Nord America, mentre 484.791.750 milioni di dollari nel resto del mondo. L’incasso totale complessivo è di 843.422.291 milioni di dollari, a fronte di un budget di produzione di $250 milioni.

Parlando del film diverse scene post-credits sembrano voler anticipare futuri sequel per la Marvel. Non solo, numerino le scene eliminate dal montaggio finale. Una su tutte è diventata virale sui social: si tratta della scena in cui il personaggio di Adam Warlock, interpretato dall’attore Will Poulter, parla con un linguaggio scurrile verso i Guardiani. Ecco le parole pronunciate: “non preoccuparti, madre. Ucciderò tutti i tuoi nemici per te. Schiaccerò loro crani, distruggerò i loro cervelli tra le mie mani, urinerò sui loro corpi e farò l’amore tra le loro carcasse“.

In attesa del film disponibile in streaming su Disney+ dal 2 agosto 2023, ecco il trailer del film: