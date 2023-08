Agosto è un mese ricco di novità per il catalogo di Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo sulla ‘casa del real-life entertainment’ ad agosto 2023.

Discovery+, gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Agosto 2023

DISASTRI IN ORBITA – Doppio appuntamento ogni venerdì, dal 18 agosto, alle 21:00 e alle 21:55 su Discovery Plus (canale 405 e 406). La serie analizza alcuni degli incidenti spaziali più incredibili mai accaduti. Gli esploratori che li hanno vissuti e gli esperti che hanno aiutato ogni squadra a evitare il disastro raccontano nel dettaglio il lavoro che è stato svolto.

TRACKED – PROVA A PRENDERMI /Ogni sabato, dal 19 agosto, alle 21:00 – In questa nuova serie, diverse coppie di concorrenti si sfidano in una difficilissima prova di sopravvivenza. Divisi in squadre libere di muoversi in un’area selvaggia della Nuova Zelanda, i concorrenti, per rimanere in gara, dovranno raggiungere un punto di raccolta prestabilito mentre vengono inseguiti da un’unità di ricerca d’élite. In palio per i vincitori ci sono 100.000 dollari.

AVVENTURE IMPOSSIBILI CON JOSH GATES / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 21 agosto, alle 21:00 – Josh Gates torna a indagare su storie irrisolte in tutto il mondo. L’esperto è pronto per affrontare nuovi e incredibili viaggi, intervistando i principali testimoni oculari e organizzando incredibili spedizioni.

LO ZOO DEL BRONX – Ogni domenica, dal 27 agosto, alle 21:00 – La nuova stagione segue il duro lavoro di uno degli zoo più famosi al mondo. Scopriamo, attraverso un racconto unico ed esclusivo da un punto di vista interno, le operazioni realizzate dallo staff che si mette in gioco quotidianamente per prendersi cura di queste creature.

I programmi su Real Time

ROYAL TIME / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 28 luglio, alle 21:20. Dai matrimoni-evento ai grandi conflitti, Real Time torna a raccontare le vicende della famiglia reale inglese. In particolare “Elisabetta II: il matrimonio della gente” e “Elisabetta II: la regina inaspettata”

ripercorrono la vita della monarca, dedicata alla Corona e delle sue nozze con il Principe Filippo. A introdurre gli speciali, saranno gli esperti della corona inglese Flavia Cercato e Francesco Vicario.

LA CLINICA DELLA PELLE / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 3 agosto, alle 23:20. Su Real Time, arrivano le nuove puntate di “La clinica della pelle”. Alcuni pazienti affetti da

complessi disturbi dermatologici si affidano alla dottoressa Emma Craythorne che tenta di trovare una soluzione ai loro problemi. Grazie alla sua professionalità, cercherà di migliorare la loro vita quotidiana.

IL CURIOSO CASO DI NATALIA GRACE / PRIMA TV- Ogni sabato, dal 19 agosto, alle 21:20. Questa serie esplora un mistero strappato direttamente dalle prime pagine dei giornali: Chi è Natalia Barnett? Inizialmente ritenuta un’orfana ucraina di 6 anni affetta da una rara malattia genetica, Natalia è stata adottata da Kristine e Michael Barnett nel 2010. Tuttavia, la felice dinamica familiare si è deteriorata a causa delle accuse mosse dai Barnett, secondo cui Natalia era un’adulta mascherata da bambina con l’intento di

danneggiare la loro famiglia.

I programmi su Dmax

SOPRAVVIVENZA ESTREMA / PRIMA TV – Doppio appuntamento ogni lunedì, dal 21 agosto, alle 21:25 e alle 22:20 su Dmax, canale 52 del digitale terrestre, canale 170 e 171 (+1) Sky, canale 28 Tivù Sat. Hazen Audel torna ad avventurarsi nei luoghi più

estremi del pianeta. L’esperto di sopravvivenza sfida sciami di zanzare, coccodrilli affamati, il caldo soffocante del Sahara e il gelo delle vette dell’Himalaya, mostrando tutta la sua forza, astuzia e resistenza per vincere la sua sfida contro la natura. Per riuscire in questo intento, Hazen farà affidamento sulle antiche tecniche di sopravvivenza delle comunità tribali.

IL BOSS DEL PARANORMAL / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 22 agosto, alle 21:25 su Dmax. Daniele Bossari torna ad analizzare fenomeni inspiegabili catturati grazie a telecamere di sicurezza e smartphone. Ogni giorno, migliaia di video vengono caricati su Internet e sembrano mostrarci fenomeni inspiegabili. Con le sue analisi, il Boss ci aiuterà a distinguere tra video reali e immagini completamente false.

UNDERCUT: L’ORO DI LEGNO / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 30 agosto, alle 21:25. Il lavoro diventa sempre più duro per le imprese boschive impegnate nel nord est del Paese, diversi ostacoli infatti mettono sotto pressione gli uomini, già stremati dalla fatica degli ultimi anni. Il bostrico, un insetto invasivo, rappresenta una minaccia costante, a cui si aggiungono i pericoli dovuti al cambiamento climatico che sta causando enormi danni. Le richieste di interventi d’emergenza stanno aumentando e i team dovranno assolutamente collaborare per completare le commissioni.

I programmi su Food Network

BEST BEKER / PRIMA TV – Da martedì 1 agosto alle 22:00 su Food Network, canale 33 del digitale e su Tivùsat, canale 53. Fabrizio Nonis ci porta alla scoperta delle opere d’autore delle macellerie. In ogni puntata due macellerie riceveranno un grembiule di colore

diverso: rosso per la tradizione, antracite per l’innovazione e beige per la creatività!

BRACI BY BARÙ – BEACH EDITION/PRIMA TV. Da venerdì 18 agosto alle 22:00. Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio noto come Barù, ci porta in Sardegna per scoprire i segreti delle antiche tecniche di cucina alla brace. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci saranno tanti chef locali.

I programmi su Fresbee

LILYBUDS / PRIMA TV – Dal 5 agosto, ogni sabato, alle 17:00 al canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44- Proseguono le avventure della comunità di piccoli giardinieri magici. Questi simpatici amici hanno un’unica missione: occuparsi dello straordinario giardino in cui vivono, prendendosi cura di tutte le piante e dei dolcissimi animali che li circondano.

I programmi su Hgtv

PISCINE DA URLO / PRIMA TV – Martedì 1 agosto a partire dalle 20:00. Con l’arrivo dell’estate, HGTV (canale 56, su Tivùsat canale 56) ci porta alla scoperta delle piscine più belle e avveniristiche del pianeta. Osserviamo strutture da sogno lussuose e architetture sorprendenti che danno vita a vere e proprie “Piscine da urlo”.

I programmi su K2

DRAGONS SQUADRA DI SALVATAGGIO – EROI DEL CIELO / PRIMA TV. Doppio appuntamento ogni domenica, dal 6 agosto, alle 21:10 e alle 21:35 sul canale canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. Il sequel di “Dragons squadra di salvataggio” è

ambientato nel mondo di Dragon Trainer. Dak e Leyla, due gemelli vichinghi, guidano una

squadra di cinque draghi in avventure divertenti per aiutare e salvare draghi ed esseri umani nella casa adottiva di Huttsgalor.

FRIENDZSPACE – AMICI SPAZIALI / PRIMA TV. Doppio appuntamento ogni venerdì, dall’11 agosto, alle 21:10 e alle 21:20. Alice, Leo e Kim hanno una semplice e insolita

missione: localizzare pianeti, trovare bambini alieni e fare amicizia con loro! I tre amici volano nello spazio a bordo del loro incrociatore stellare accompagnati dal loro amico Bot

Dog (metà cucciolo e metà coltellino svizzero high- tech). Durante le sue avventure, il gruppo incontrerà creature bizzarre come bestie baffute molto lunatiche. Ogni viaggio sarà una divertente avventura tra diverse culture aliene.

I programmi su Motor Trend

VINTAGE GARAGE / PRIMA TV – Da sabato 19 agosto alle 22:15 – François Allain acquista automobili vecchie e in pessimo stato, per poi riportarle all’antico splendore. Una volta comprato, il veicolo verrà portato davanti ad un team di meccanici professionisti che lo controlleranno per poi fare un’offerta al fine di aggiudicarsi il restauro. Terminate le riparazioni, François tenterà poi di vendere l’auto per ottenere

un buon profitto.

CHI CERCA TROVA: AUTO DA SOGNO / PRIMA TV – Da martedì 22 agosto alle 22:15. Arriva su Motor Trend l’ottava stagione dello spin off dedicato alle classic cars. Drew Pritchard e Paul Cowland proseguono la loro ricerca di classic cars e motociclette vintage da restaurare e rivendere. L’occhio esperto del cacciatore di antichi tesori e l’esperienza del guru dell’automotive saranno fondamentali per siglare l’affare migliore.

TEXAS METAL: MONSTER CARS / PRIMA TV – Da giovedì 24 agosto alle 22:15. Alcune delle officine emergenti del Northside di Houston sono pronte a farsi conoscere per la realizzazione di monster machine di ultima generazione. Nonostante alcuni dei loro lavori siano esposti nei saloni automobilistici, la maggior parte si occupa di veicoli per prestazioni su pista e fuoristrada.