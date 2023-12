È tempo di pensare ad un nuovo anno e anche nel mese di gennaio sono diverse le serie e i film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a gennaio 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Gennaio 2024

I MISTERI DI NIKOLA TESLA – Domenica 7 gennaio dalle 21:00 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). In occasione dell’80esimo anniversario della sua scomparsa, Discovery Channel propone un’intera serata dedicata alle scoperte di Nikola Tesla, scienziato enigmatico dalle mille sfaccettature. Saranno analizzati i misteri legati alla sua vita e le invenzioni che hanno cambiato il nostro mondo.

MICROMOSTRI CON BARBASCURA X – Ogni domenica, a partire dal 14 gennaio, dalle

21:00. Barbascura X, chimico, divulgatore scientifico e famoso creator, accompagna i telespettatori in un lungo viaggio alla scoperta delle piccole creature più incredibili del pianeta.

I programmi sul Nove

NOVE COMEDY CLUB / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 4 gennaio, alle 21:25 sul NOVE (SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9). Cinque grandi prime serate all’insegna della leggerezza, della comicità, delle risate in compagnia di alcuni noti volti, tra cui Giuseppe Giacobazzi, Katia Follesa e Angelo Pisani, Valentina Persia, Teo Mammucari e Maurizio Battista.

CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ /PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dall’8 gennaio, alle 20:30. Paolo Conticini e i suoi cinque mercanti ritornano alla scoperta di oggetti interessanti, rari e curiosi. Nuovi venditori arrivati da tutta Italia portano oggetti delle loro collezioni private e i cimeli più disparati trovati in soffitta. Chi farà l’affare migliore?

CHE TEMPO CHE FA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 14 gennaio, alle 19:30. Fabio Fazio torna per raccontare con autorevolezza la contemporaneità attraverso interviste esclusive a grandi personalità nazionali e internazionali. Ad affiancarlo ci sarà come sempre Luciana Littizzetto, protagonista della comicità italiana, e Filippa Lagerback che, come di consueto, introdurrà le tradizionali interviste.

LITTLE BIG ITALY / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 15 gennaio, alle 21:25. Torna, con nuovi episodi, “Little Big Italy”. Come sempre, Francesco Panella si affida agli italiani che

vivono all’esterno per trovare il ristorante che offre la migliore e autentica cucina italiana. Nei nuovi episodi, andrà a Ibiza, Copenaghen, Amburgo, Lione e Varsavia.

I programmi su Real Time

PRIMO APPUNTAMENTO HOTEL / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 2 gennaio, alle 21:20 su Real Time (digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31). Il re di cuori Flavio Montrucchio accoglie nuovi single alla ricerca dell’anima gemella in una location inedita! I single, infatti, si ritroveranno in una boutique hotel in cui potranno condividere una cena romantica ma anche momenti di relax in piscina, in una spa lussuosa e in spiaggia.

CASA A PRIMA VISTA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dall’8 gennaio, alle 20:20. Torna, con una nuova stagione, “Casa a prima vista”, l’avvincente sfida in cui tre agenti immobiliari

raccolgono le indicazioni di clienti molto esigenti. Tra coppie con o senza figli e svariati nuclei familiari i tre esperti del settore si mettono alla ricerca della casa che potrebbe avere le caratteristiche giuste per essere quella scelta dai loro clienti, vincendo così la sfida con gli altri colleghi.

LA CLINICA DEL PUS / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 10 gennaio, alle 22:40. In una clinica specializzata, un team di dermatologi tratta pazienti con patologie complesse con

l’obiettivo di migliorare la loro vita.

90 GIORNI PER INNAMORARSI: PRIMA DEI 90 GIORNI / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 21 gennaio, alle 22:20. Tra nuove coppie e nuove conferme, su Real Time torna “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”. Seguiamo le coppie in attesa del visto e scopriamo come si sono conosciuti, ma soprattutto quali sono state le loro reazioni al primo incontro. Sarà vero amore?

I programmi su DMAX

L’ELDORADO DELLA DROGA: VIAGGIO IN USA. Ogni domenica, dal 7 gennaio, dalle 21:25 su DMAX, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Ogni anno milioni di persone entrano negli Stati Uniti. Gli agenti del dipartimento di sicurezza interna lavorano senza sosta per fermare il contrabbando e lo spaccio.

I PIONIERI DELL’ORO / PRIMA TV – Ogni giovedì, dall’11 gennaio, alle 21:25. Nuove sfide attendono i pionieri dell’oro. Paul unisce le forze con Melanie e il suo socio Alex per formare i Gold Devils. A Victoria, il trasferimento di Brent non ha ancora portato i suoi frutti. Intanto, nella remota Australia Occidentale, i Golden Retrievers hanno scommesso molto sul loro impianto di lavaggio, ma i loro piani rischiano di essere rovinati.

I programmi su Food Network

FOOD GAMES / PRIMA TV – Da giovedì 11 gennaio alle 21:00 sul Food Network, canale 33, su Tivùsat canale 53. In cucina non conta solo la bravura, ma anche la conoscenza. Siamo sicuri di conoscere davvero bene gli alimenti che prepariamo? A gennaio su Food Network arriva una divertente competizione ai fornelli condotta da Fabio Esposito. Due concorrenti sono pronti a sfidarsi mettendo alla prova non tanto le loro capacità da aspiranti chef, quanto la loro preparazione in materia culinaria.

GIUSINA IN CUCINA – LA SICILIA A TAVOLA / PRIMA TV – Da sabato 13 gennaio alle 15:50. Giusi Battaglia torna con tante novità tutte da assaporare. Con la consueta allegria, in ogni imperdibile appuntamento, scopriremo non solo le ricette della sua Palermo, ma anche quelle antiche, dei borghi dell’entroterra e di molte altre città

siciliane.

IN CUCINA CON LUCA PAPPAGALLO / PRIMA TV – Da domenica 14 gennaio alle 15:00. Se desiderate cucinare con semplicità e ottenere anche ottimi risultati, a gennaio non perdete i nuovi episodi in compagnia di Luca Pappagallo. Il cuciniere curioso è pronto, come sempre, a offrire tante ricette inedite, tutte da gustare.

I programmi su Frisbee

KIT E KATE/PRIMA TV – Dal 16 gennaio, dal martedì al venerdì, alle 18:30 su Frisbee (canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44). A gennaio arriva la seconda stagione di “Kit e Kate”. I due piccoli fratelli-gattini inventano nuove storie in compagnia della mamma, del papà o del nonno. In ogni episodio, i teneri micetti sono pronti a catapultarsi in un mondo fantastico, dove ha inizio una nuova straordinaria avventura.

CURIOSO COME GEORGE: AVVENTURE NEL MARE /PRIMA TV. Lunedì 22 gennaio alle 19:30. Ted porta George nel suo luogo di vacanza preferito lungo la costa, ma le cose non vanno come previsto. Ancora una volta, la curiosità della piccola scimmietta ci catapulterà in un’inaspettata ricerca: quella del relitto del leggendario capitano Trombetta. Con l’aiuto di un pescatore locale, sua nipote e un adorabile cucciolo di foca, George condurrà l’equipaggio alla ricerca della nave affondata, in una serie di avventure alla scoperta dell’oceano.

I programmi su HGTV

C’ERA UNA VOLTA CASA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 8 gennaio, alle 22:00 e

alle 23:00 su HGTV (canale 56, su Tivùsat canale 56). Erin e Bn Napier adorano la loro piccola città natia nel Mississippi, soprattutto le case d’epoca. Con materiali riciclati e vecchi tessuti, i due tentano di preservare le caratteristiche di queste classiche abitazioni dando loro un tocco moderno. L’immaginazione e il design di Erin si fondono con la manualità di Ben per riportare in vita il passato della loro piccola comunità.

DONNE IN AFFARI / PRIMA TV – Doppio appuntamento giovedì 18 gennaio alle 22:00 e alle 23:00 e ogni giovedì alle 22:00 a partire dal 25 gennaio. Arrivano in nuovi episodi di “Donne in affari”. Karen e Mina, madre e figlia, hanno in comune la passione per la ristrutturazione. Le due ristrutturano le case della loro amata Indianapolis nella speranza di

risollevare il mercato immobiliare. Non mancheranno i classici scontri e momenti divertenti tra madre e figlia!

I programmi su Giallo

I MISTERI DI WHISTABLE PEARL PRIMA TV – Dal 14 gennaio, ogni domenica doppio episodio dalle 21.10 sul Giallo, Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Un nuovo crime inglese, ispirato ai romanzi della scrittrice Julie Wassmer, con una protagonista originale che piacerà agli spettatori del canale. A cavallo mystery e comedy, “I misteri di Whistable Pearl” segue le vicende di Pearl Nolan, una madre single che, quando il figlio finalmente finisce la scuola, decide di seguire la sua passione per le indagini e i misteri e realizzare un vecchio sogno, aprendo un’agenzia investigativa privata.

I casi vengono seguiti da una sede operativa insolita, cioè il ristorante di pesce che Pearl gestisce da anni proprio sul limitare della costa di Whistable, cittadina detta appunto la ‘Perla del Kent’ e famosa per le sue ostriche.

A complicare la vita di Pearl (interpretata dall’attrice comica Kerri Godliman) ci sono la madre prepotente e il figlio ribelle, e presto ci si metterà anche il nuovo ispettore, il tenebroso e affascinante Mike McGuire, che nasconde un segreto e col quale nasce un’intesa e un’attrazione molto forte. Divertente e appassionante, la serie intriga per la trama dei casi, che finiscono sempre per coinvolgere personalmente l’insolita investigatrice, e per il fascino della location, la ventosa e brulla

regione del sud dell’Inghilterra.

TATORT VIENNA – LE INDAGINI DI EISNER E FELLNER PRIMA TV ASSOLUTA – Dal 15 gennaio, ogni lunedì un episodio alle 21.10. Torna, con sei tv movie inediti, la serie

lingua tedesca più seguita che vede protagonista una coppia di investigatori spassosa nella propria dinamica relazionale oltre che impeccabile in quella professionale. Moritz Eisner e la collega Bibi Fellner sono due poliziotti di un commissariato di Vienna, che tra uno sfottò e un appostamento noiosissimo risolvono i casi più delicati e complicati che capitano nella

capitale austriaca. Un altro esempio della qualità della produzione seriale europea, “Tatort Vienna” è un giallo che punta molto sulla simpatia dei personaggi e sulla bellezza algida ed elegante della città di Vienna, che naturalmente stride e fa faville con il sottobosco criminale con cui i due ‘vivaci’ investigatori si trovano ad avere a che fare. Una coppia collaudata di piedipiatti che farà la gioia di chi apprezza i battibecchi ironici e odia le smancerie, anche in tv.

I programmi su K2

KARATE SHEEP / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dall’8 gennaio, alle 16:50 su K2 (sul Digitale Terrestre, canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46). Arriva una nuova serie: Karate Sheep! Trico ama condividere nuovi oggetti e idee con le sue pecorelle. Ma questo crea scompiglio nei pascoli di montagna e nuovi problemi per Wanda, la tenace

pecora che deve tenere al sicuro le sue compagne dal pericoloso Wolf.

BOY, GIRL, DOG, CAT, MOUSE, CHEESE / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 19 gennaio, dalle 16:40. In seguito al matrimonio dei rispettivi genitori, tre fratelli e tre sorelle si ritrovano a far parte di una grande ed improbabile famiglia allargata: un ragazzo, una ragazza, un cane, un gatto, un topo e un pezzo di formaggio parlante vivono insieme

nonostante le loro differenze. Seguiamo le loro avventure stravaganti e piene di

ironia.

I programmi su Motor Trend

MEZZI SPECIALI – FORGIATI SU MISURA / PRIMA TV. Da lunedì 8 gennaio alle 22:15 su Motor Trend (Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57). Trasformare veicoli ordinari in mezzi speciali non è una missione impossibile. Luca Traina segue diversi team di professionisti pronti a dare vita a conversioni straordinarie. Insieme a lui, scopriremo tutti i processi ingegneristici necessari per compiere

trasformazioni davvero incredibili.

GUILD GARAGE – IL RE DEI RESTAURI/ PRIMA TV. Da martedì 16 gennaio alle 22:15. Dopo aver dimostrato le loro straordinarie capacità nel restaurare e vendere alcune tra le più grandi auto del mondo, David Granger e il suo team mantengono intatta la loro ottima reputazione a livello internazionale. La squadra è pronta a soddisfare come sempre le richieste dei loro clienti, trasformando vecchie auto arrugginite in meravigliosi veicoli.